Переговоры о будущем Tet и LMT: Telia представила несколько сценариев

Министерство экономики (EM) в ближайшее время проинформирует правительство о встречном предложении Telia, однако сумма возможной сделки остается коммерческой тайной.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил: "Они выразили свое видение того, как все может развиваться дальше, и обозначили суммы, которые готовы обсуждать. Я бы сказал, что мы не так уж далеки друг от друга, так что нам вполне может удастся прийти к согласию".

18 декабря Кабинет министров уполномочил Министерство экономики сделать предложение о выкупе всех принадлежащих Telia долей капитала в компаниях Tet и LMT. Ранее об этом сообщил Валайнис.

По словам министра, у правительства есть четкое представление о дальнейших действиях, если Telia примет предложенное решение. Однако в этом случае правительству предстоит рассмотреть, как структурировать сделку так, чтобы минимизировать ее влияние на государственный бюджет.

На вопрос о том, имеются ли у правительства альтернативные сценарии на случай отказа Telia, Валайнис ответил, что такие сценарии существуют, но пока их не раскроют.

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