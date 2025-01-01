Шведская компания Telia ознакомилась с предложением латвийского государства о выкупе принадлежащих ей акций SIA Tet и SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT). В ответ Telia представила свое видение ситуации и предложила несколько возможных сценариев, сообщает программа LTV Panorāma.
Переговоры о будущем Tet и LMT: Telia представила несколько сценариев
Министерство экономики (EM) в ближайшее время проинформирует правительство о встречном предложении Telia, однако сумма возможной сделки остается коммерческой тайной.
Министр экономики Виктор Валайнис отметил: "Они выразили свое видение того, как все может развиваться дальше, и обозначили суммы, которые готовы обсуждать. Я бы сказал, что мы не так уж далеки друг от друга, так что нам вполне может удастся прийти к согласию".
18 декабря Кабинет министров уполномочил Министерство экономики сделать предложение о выкупе всех принадлежащих Telia долей капитала в компаниях Tet и LMT. Ранее об этом сообщил Валайнис.
По словам министра, у правительства есть четкое представление о дальнейших действиях, если Telia примет предложенное решение. Однако в этом случае правительству предстоит рассмотреть, как структурировать сделку так, чтобы минимизировать ее влияние на государственный бюджет.
На вопрос о том, имеются ли у правительства альтернативные сценарии на случай отказа Telia, Валайнис ответил, что такие сценарии существуют, но пока их не раскроют.
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