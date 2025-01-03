В Риге появились новые уличные торговые модули, где жители могут продавать свои собственноручно выращенные продукты. Однако в зимнюю погоду прилавки пустуют, хотя в самоуправлении надеются, что в более теплое время активность продавцов возрастет. Выявились и первые недостатки: место для продавца в модуле очень тесное, но такое решение самоуправление выбрало для борьбы с мошенниками, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ В Риге установили новые модули для уличной торговли; их уже критикуют
Первые модули установлены на перекрестке улицы Кр. Валдемара - деревянная будка, вид изнутри интересный. С точки зрения дизайна все в порядке, но теснота ощущается - если кто-то придет с мешком картошки, места практически нет.
Чтобы сделать места для уличной торговли более привлекательными и функциональными, Центр жителей микрорайонов разработал новое дизайнерское решение, и такие модули вскоре появятся в других частях столицы. Интересно, что именно в этом месте рядом с новыми прилавками регулярно продают товары из микроавтобуса, а модули остаются пустыми. Местные жители относятся к ним по-разному.
"Это ужас! Зачем они нужны? Я не могу понять. У нас есть зеленый автобус, там каждый день продают овощи, картошку, нам этого достаточно", - сказала Валентина, местная жительница.
"Я пожилой человек, мне все равно. Ну, выглядит нормально, неплохо. Пусть покупает здесь место и торгует - и государству доходы, и ей выгода!" - считает Мария, местная жительница.
Теснота внутри модуля - не случайность. Таким образом самоуправление борется с мошенниками, чтобы в одном модуле не торговали сразу несколько продавцов.
"Если раньше в модуле могли находиться сразу несколько продавцов, к сожалению, случались и случаи мошенничества. Сейчас это решается так, что место доступно только одному участнику торговли", - отметила представитель Рижской думы Лайне Родзиня.
Физические лица могут продавать здесь собранные собственноручно дары природы, например, ягоды, грибы, полевые цветы, не регистрируя хозяйственную деятельность, если годовой доход не превышает 3000 евро.
В таком случае плата за использование модуля составляет два евро в день. У таких продавцов будет приоритет, если одновременно на одно торговое место будут претендовать несколько человек.
На вопрос, почему модули установили именно сейчас, зимой, самоуправление признает, что работы планировалось завершить еще в теплое время года, но по техническим причинам все задержалось.
"Разработка модулей затянулась, их планировалось установить раньше, еще в теплый период. К сожалению, ситуация сложилась так, как сложилась. Для достижения необходимого качества и конструктивного решения потребовалось немного больше времени, чем предполагалось изначально. Изготовление одного модуля стоит 7023 евро, установка одного модуля - 600 евро. Они имеют пятилетнюю гарантию и будут находиться на постоянном обслуживании", - рассказала Лайне Родзиня.
Новые модули для торговли будут также расположены в Зиепниеккалнсе, Даугавгриве, Межциемсе, на Брасе, Саркандаугаве, в Милгрависе и на Югле.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!