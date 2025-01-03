Видео В Риге установили новые модули для уличной торговли; их уже критикуют

"Если раньше в модуле могли находиться сразу несколько продавцов, к сожалению, случались и случаи мошенничества. Сейчас это решается так, что место доступно только одному участнику торговли", - отметила представитель Рижской думы Лайне Родзиня.

Физические лица могут продавать здесь собранные собственноручно дары природы, например, ягоды, грибы, полевые цветы, не регистрируя хозяйственную деятельность, если годовой доход не превышает 3000 евро.

В таком случае плата за использование модуля составляет два евро в день. У таких продавцов будет приоритет, если одновременно на одно торговое место будут претендовать несколько человек.

На вопрос, почему модули установили именно сейчас, зимой, самоуправление признает, что работы планировалось завершить еще в теплое время года, но по техническим причинам все задержалось.

"Разработка модулей затянулась, их планировалось установить раньше, еще в теплый период. К сожалению, ситуация сложилась так, как сложилась. Для достижения необходимого качества и конструктивного решения потребовалось немного больше времени, чем предполагалось изначально. Изготовление одного модуля стоит 7023 евро, установка одного модуля - 600 евро. Они имеют пятилетнюю гарантию и будут находиться на постоянном обслуживании", - рассказала Лайне Родзиня.

Новые модули для торговли будут также расположены в Зиепниеккалнсе, Даугавгриве, Межциемсе, на Брасе, Саркандаугаве, в Милгрависе и на Югле.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!