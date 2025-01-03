В декабре средняя цена электроэнергии в Латвии увеличилась на 2% по сравнению с тем же месяцем в 2023 году, а по сравнению с ноябрем цена на электроэнергию выросла на 2% и составила 90,54 евро за мегаватт-час (МВт/ч), свидетельствует обзор латвийского рынка электроэнергии, подготовленный оператором латвийской системы передачи АО Augstsprieguma tīkls (AST).
Компания пояснила, почему в декабре цена электроэнергии в Латвии увеличилась
В Литве средняя цена электроэнергии составила 89,72 евро за МВт/ч, а в Эстонии - 84,29 евро за МВт/ч.
В обзоре сказано, что 25 декабря из-за повреждения было незапланировано отключено соединение электроэнергии Estlink 2 между Финляндией и Эстонией, таким образом, остались доступны всего 358 МВт от общей передаточной мощности в объеме 1016 МВт.
Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы в местах повреждений Estlink 2 планируется завершить к 1 августа 2025 года.
Несмотря на незапланированное отключение, энергосистема Латвии стабильна и надежна, объем ее генерирующей мощности и промежуточных соединений достаточен для покрытия потребления Латвии,
однако в долгосрочной перспективе повреждение Estlink 2 может повлиять на биржевую цену электроэнергии во всех странах Балтии, говорится в обзоре рынка электроэнергии AST.
Из обзора также следует, что в декабре средняя цена электроэнергии в Польше составила 109,62 евро за МВт/ч, что на 9% меньше, чем в ноябре, но на 36,6% больше, чем в декабре 2023 года. При этом в Финляндии средняя цена электроэнергии в декабре составила 38,81 евро за МВт/ч, что на 14% меньше, чем в ноябре, и на 49,1% меньше, чем в декабре 2023 года.
В четвертом округе Швеции цена электроэнергии составила 60,2 евро за МВт/ч, что на 18% меньше, чем в ноябре, и на 15,7% меньше, чем в декабре 2023 года.
В декабре импорт электроэнергии в страны Балтии по сравнению с ноябрем сократился на 4,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года - на 8,6%. Импорт из Финляндии в декабре по сравнению с ноябрем сократился на 12,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 10,4%.
Импорт из Польши в декабре снизился на 7,6% по сравнению с ноябрем и на 66% по сравнению с декабрем 2023 года. Импорт из четвертой ценовой зоны Швеции в декабре был на 9,5% больше, чем в ноябре, но на 3,7% меньше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что концерн AST в 2023 году работал с оборотом 234,48 млн евро, что на 33,2% меньше, чем в 2022 году, а прибыль концерна сократилась на 36,7% и составила 10,235 млн евро.
AST является оператором латвийской системы передачи электроэнергии. Концерн AST образуют AST и его дочернее общество - оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic GRID. AST принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdag Riga.
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