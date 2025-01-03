В четвертом округе Швеции цена электроэнергии составила 60,2 евро за МВт/ч, что на 18% меньше, чем в ноябре, и на 15,7% меньше, чем в декабре 2023 года.

В декабре импорт электроэнергии в страны Балтии по сравнению с ноябрем сократился на 4,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года - на 8,6%. Импорт из Финляндии в декабре по сравнению с ноябрем сократился на 12,6%, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 10,4%.

Импорт из Польши в декабре снизился на 7,6% по сравнению с ноябрем и на 66% по сравнению с декабрем 2023 года. Импорт из четвертой ценовой зоны Швеции в декабре был на 9,5% больше, чем в ноябре, но на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что концерн AST в 2023 году работал с оборотом 234,48 млн евро, что на 33,2% меньше, чем в 2022 году, а прибыль концерна сократилась на 36,7% и составила 10,235 млн евро.

AST является оператором латвийской системы передачи электроэнергии. Концерн AST образуют AST и его дочернее общество - оператор системы передачи и хранения природного газа AS Conexus Baltic GRID. AST принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdag Riga.

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