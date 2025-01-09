Годовая инфляция в Латвии: декабрьские прогнозы аналитиков банков

Экономист Swedbank Оскар Никс Малниекс отметил, что в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем потребительские цены, вероятно, выросли на 0,2%, что привело к росту годовой инфляции до 3,2%. Он подчеркнул, что в декабре, как это часто бывает в конце года, могли снова начать расти цены на продукты питания после неожиданного падения в предыдущие месяцы. Также предположительно повысились цены на топливо, тогда как сезонные скидки могли привести к снижению цен на одежду.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш сделал схожий прогноз: декабрьский рост цен на 0,2% в месячном выражении и годовая инфляция на уровне 3,2%. Он обратил внимание, что декабрь стал первым месяцем с марта, когда месячная инфляция превысила средний показатель за последние десять лет. Однако в целом уровень цен остается стабильным: так, в ноябре цены были всего на 0,1% выше уровня мая того же года.

Страутиньш отметил, что в декабре на инфляцию могли повлиять такие факторы, как повышение цен на топливо вследствие ослабления курса евро и сезонные скидки, которые обычно снижают цены. Кроме того, в ноябре цена на газ выросла на 4,3%, и эта тенденция могла продолжиться в декабре.

Эксперт SEB банка по макроэкономике Дайнис Гашпуитис прогнозировал более значительный рост потребительских цен - на 0,3% за месяц и до 3,3% в годовом выражении. Он отметил, что повышение цен коснулось продуктов питания, топлива, электроэнергии и услуг, однако в некоторых категориях, например одежде и обуви, мог быть заметен эффект рождественских скидок.

Центральное статистическое управление Латвии планирует опубликовать данные о потребительских ценах за 2024 год в пятницу, 10 января.

Напомним, что в ноябре 2024 года по сравнению с октябрем цены в Латвии выросли на 0,2%, а годовая инфляция составила 2,2%.

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