Промышленность Латвии в этом году может улучшить показатели

При этом существенное влияние способны оказать глобальные экономические условия и геополитические процессы, направление которых трудно прогнозировать, и потому возможны как приятные сюрпризы, так и нежелательные.

Объем промышленного производства Латвии, согласно скорректированным по календарю данным в сравнительных ценах, в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года сократился на 3%, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). Объем производства существенно - на 20,7% - упал в электро - и газоснабжении, и ощутимо - на 30,7% - вырос в добывающей промышленности и разработке карьеров. В ноябре прошлого года по сравнению с октябрем того же года объем промышленной продукции по сезонно скорректированным данным в сравнительных ценах снизился на 0,3%.

"Промышленная продукция рассчитывается путем суммирования проданной в конкретном месяце продукции собственного производства и оказанных промышленных услуг с изменениями в запасах готовой продукции и незавершенных изделий", - пояснили нюансы в ЦСУ. "В свою очередь, оборот промышленности - это проданная в конкретном месяце продукция собственного производства и оказанные промышленные услуги. В отличие от произведенной промышленной продукции, в которую включаются также незавершенные изделия и запасы продукции, в оборот включается только проданная в конкретный период продукция и оказанные промышленные услуги".

Оборот обрабатывающей промышленности, согласно скорректированным по календарю данным в фактических ценах, в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем позапрошлого года сократился на 0,1%. Оборот на местном рынке упал на 1,3%, а на экспортном - увеличился на 0,6% (в еврозоне зафиксирован рост на 12,7%, а за пределами еврозоны - спад на 8,5%), сообщили в ЦСУ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!