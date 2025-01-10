Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 1,3%

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,5%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе в течение года оказывали кофе (+11,9%) и сливочное масло (+34,9%). Также подорожали молочные продукты (+10,8%), шоколад (+20,6%), молоко (+13,1%) и мясо домашней птицы (+8,9%). Стали дороже сыр и творог (+5,6%), свежие овощи (+5,4%), оливковое масло (+20,3%), кондитерские изделия (+3,4%), картофель (+12,7%), а также фруктовые и овощные соки (+10,1%). Кроме того, за год подорожали вяленое, соленое или копченое мясо (+1,9%), йогурт (+7,2%), консервированная или переработанная рыба и изделия из морепродуктов (+9,2%), прохладительные напитки (+10,9%) и хлеб (+1,3%). При этом подешевели сахар (-26,1%), мука и другие зерновые (-6%), а также свежая или охлажденная рыба (-8,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 6,6%. Табачные изделия за год подорожали в среднем на 13%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,2% за счет подорожания крепких алкогольных напитков, вина и пива.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 1,2%. В течение года наиболее существенное снижение цен отмечалось на теплоэнергию (-9,5%). Подешевели электроэнергия (-2,6%), а также твердое топливо (-3,8%). При этом стали дороже услуги по обслуживанию жилья (+7,1%), сбору мусора (+16,4%), аренда жилья (+6,3%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+7,3%), водоснабжение (+5,5%) и канализация (+4,5%).