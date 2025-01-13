В руководстве Latvijas pasts произошли изменения; назначен и новый председатель правления

Рудзитис будет отвечать за стратегическое и оперативное управление предприятием, а Мирбаха - за развитие бизнеса, инновации и продажи.

Рудзитис имеет международный опыт в сфере управления бизнесом, разработки и реализации стратегий. Он руководил AS Grenardi Group, SIA Schneider Electric Baltic Distribution Centre и возглавлял направление развития бизнеса в странах Балтии в SIA Schneider Electric Latvija.

Мирбаха имеет опыт управления маркетингом и продажами в SIA DPD Latvija и SIA Newcon Hospitality Group.

Дита Мирбаха Фото: Publicitātes foto

Новый председатель и член правления Latvijas pasts были выбраны в ходе открытого конкурса.

Работу в правлении предприятия продолжит Андрис Пуриньш, который отвечает за финансовое управление.

Как сообщалось, оборот Latvijas pasts в 2023 году составил 108,269 млн евро, что на 8,3% больше, чем в 2022 году, а прибыль уменьшилась в 4,1 раза - до 538,65 тыс. евро.

Latvijas pasts предоставляет почтовые услуги на всей территории Латвии и обеспечивает внутреннюю и международную доставку. Это полностью государственное предприятие, в котором работает около 1900 сотрудников.

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