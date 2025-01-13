Rietumu Banka предоставил кредит в размере 3,6 миллиона евро компании Ulbrokas Business Park, которая занимается развитием бизнес-центра Versum в Риге на улице Улброкас, сообщили представители банка.
Rietumu Banka выделил кредит для развития нового бизнес-центра
Ulbrokas Business Park является частью эстонской компании по недвижимости Estmak Capital.
Первые два здания бизнес-центра Versum общей площадью почти 8000 квадратных метров были сданы в эксплуатацию летом 2024 года. На втором этапе планируется завершить в 2025 году строительство третьего здания бизнес-центра, совокупная площадь офисов и складских помещений которого составит 3700 квадратных метров.
Генеральный директор Estmak Capital Татьяна Архипова указывает, что в сумме в проект Ulbrokas Business Park планируется инвестировать около 20 миллионов евро.
Концепция офисно-складского формата совмещает разные типы помещений. Планы этажей гибки, и арендаторы Versum могут объединить в одном здании офисы, торговые залы и склады, приспособив их к конкретным требованиям.
Здания проекта отвечают требованиям энергоэффективности класса A и получили международно признанный сертификат BREEAM, свидетельствующий об их экологической устойчивости и снижении негативного влияния на окружающую среду. На крыше установлены солнечные панели, а на парковке предусмотрены станции для зарядки электромобилей.
Инвестиционная компания Estmak Capital основана в Эстонии в 2008 году и специализируется на развитии жилых и коммерческих объектов недвижимости в странах Балтии. Основное направление деятельности Estmak Capital - "зеленое строительство".
В 2023 году компания Ulbrokas Business Park работала с убытками в размере 146 448 евро, следует из данных Firmas.lv.
Ulbrokas Business Park зарегистрирована в 2019 году, ее уставный капитал составляет 2 047 800 евро. Владельцами компании являются Estmak Capital (90%) и эстонская фирма Arta Management (10%).
Аудированная прибыль Rietumu Banka за 2023 год составила 12,534 миллиона евро, что на 34,4% меньше, чем в 2022 году. Прибыль консолидированной группы Rietumu Banka сократилась на 2,5% и достигла 17,013 миллиона евро.
По объему активов Rietumu Banka занимает пятое место среди латвийских банков. Крупнейшими акционерами банка являются SIA Esterkin Family Investments (33,12%), мальтийская компания Boswell (International) Consulting Limited (33,11%), а также SIA Suharenko Family Investments (17,34%). Единственным владельцем Esterkin Family Investments выступает Леонид Эстеркин, а Suharenko Family Investments полностью принадлежит Аркадию Сухаренко.
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