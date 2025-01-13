Rietumu Banka выделил кредит для развития нового бизнес-центра

Ulbrokas Business Park является частью эстонской компании по недвижимости Estmak Capital.

Первые два здания бизнес-центра Versum общей площадью почти 8000 квадратных метров были сданы в эксплуатацию летом 2024 года. На втором этапе планируется завершить в 2025 году строительство третьего здания бизнес-центра, совокупная площадь офисов и складских помещений которого составит 3700 квадратных метров.

Генеральный директор Estmak Capital Татьяна Архипова указывает, что в сумме в проект Ulbrokas Business Park планируется инвестировать около 20 миллионов евро.

Концепция офисно-складского формата совмещает разные типы помещений. Планы этажей гибки, и арендаторы Versum могут объединить в одном здании офисы, торговые залы и склады, приспособив их к конкретным требованиям.

Здания проекта отвечают требованиям энергоэффективности класса A и получили международно признанный сертификат BREEAM, свидетельствующий об их экологической устойчивости и снижении негативного влияния на окружающую среду. На крыше установлены солнечные панели, а на парковке предусмотрены станции для зарядки электромобилей.