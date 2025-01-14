Правительство во вторник, 14 января, одобрило заявку международного железнодорожного проекта Rail Baltica на дополнительное финансирование со стороны Европейского союза (ЕС), сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения.
Дополнительные средства для Rail Baltica со стороны ЕС: правительство поддержало заявку
На закрытой части заседания правительство ознакомилось с подготовленным Минсообщения информационным отчетом о приоритетных направлениях Rail Baltica в заявке стран Балтии на одиннадцатый конкурс предложений (CEF11) Фонда "Соединяя Европу" (CEF) и поддержало подачу заявки до 21 января 2025 года.
Заявка Латвии посвящена следующему этапу строительных работ на южном участке магистрали Rail Baltica от границы с Литвой до Саласпилса, который включает в себя строительство 14,2-километровой железнодорожной насыпи и строительный надзор. Одновременно продолжается работа по пересмотру технических решений с целью снижения стоимости строительства.
Кроме того, предлагается первый этап разработки технического проекта электрификации Rail Baltica на участке литовская граница - Упеслеяс.
В дополнение к латвийским национальным мероприятиям предлагаются горизонтальные или трансграничные мероприятия проекта Rail Baltica, которые будут осуществляться совместным предприятием RB Rail и софинансироваться тремя странами Балтии.
Ожидается, что оценка представленных проектов будет проведена до июля 2025 года.
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