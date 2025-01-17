Президент Эдгар Ринкевич недоволен нерешительностью коалиции в выборе главы Банка Латвии, который пользовался бы широкой поддержкой в Сейме и доверием общества.
Коалиция никак не может определиться с кандидатурой президента Банка Латвии
"Я не скрывал, что был недоволен, наоборот, я очень критично отношусь к тому, что в декабре (когда закончился первый срок полномочий Мартиньша Казакса) мы не получили нового президента Банка Латвии", - сказал Ринкевич на этой неделе после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.
Премьер-министр заявила, что коалиция обсуждает несколько кандидатур. Как только будет достигнуто согласие по одной из них, об этом будет объявлено, и это произойдет до крайнего срока - 31 января. Пока не будет достигнуто соглашение по единому кандидату, коалиция не будет называть их имена.
Вечером того же дня передача Латвийского телевидения (LTV) "Панорама" сообщала, что среди кандидатов - глава Государственной казны Каспар Аболиньш, приглашенный научный сотрудник Института международной экономики Питерсона Элина Рыбакова и член совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале.
Силиня сообщила журналистам после встречи с президентом, что кандидаты подают заявки и самостоятельно. LTV сообщило, что интерес выразил руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте. Тема обсуждалась и в социальных сетях, где появилось еще несколько имен, например, советник министра финансов Санда Лиепиня и член совета Банка Латвии Санта Пургайле.
Пока не ясно, как коалиция добьется широкой поддержки в Сейме, поскольку по состоянию на середину недели оппозиционные партии еще не были приглашены на переговоры. Марис Кучинскис ("Объединенный список") не верит в желание коалиции вести переговоры с оппозицией, как того хочет президент.
Чтобы не стать статистами в этом процессе, "Объединенный список" выдвинет бывшего президента Банка Латвии Казакса, что сделает процесс обсуждения кандидатов более демократичным и даст возможность сравнить, кто из них лучше.
Относительно упомянутых фамилий Кучинскис заявил, что управляющий Госказной Аболиньш - профессионал, "но он хорош на своем месте". Если он перейдет в Банк Латвии, встанет вопрос о том, кто возглавит Государственную казну.
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