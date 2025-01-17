Коалиция никак не может определиться с кандидатурой президента Банка Латвии

"Я не скрывал, что был недоволен, наоборот, я очень критично отношусь к тому, что в декабре (когда закончился первый срок полномочий Мартиньша Казакса) мы не получили нового президента Банка Латвии", - сказал Ринкевич на этой неделе после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Премьер-министр заявила, что коалиция обсуждает несколько кандидатур. Как только будет достигнуто согласие по одной из них, об этом будет объявлено, и это произойдет до крайнего срока - 31 января. Пока не будет достигнуто соглашение по единому кандидату, коалиция не будет называть их имена.

Вечером того же дня передача Латвийского телевидения (LTV) "Панорама" сообщала, что среди кандидатов - глава Государственной казны Каспар Аболиньш, приглашенный научный сотрудник Института международной экономики Питерсона Элина Рыбакова и член совета Банка Латвии Кристине Черная-Межмале.