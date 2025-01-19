Жителей призывают к осторожностью отнестись к покупке семян в соцсетях

Кроме того, VAAD напоминает, что торговля семенами овощей российского и белорусского происхождения запрещена.

Как пояснили в службе, в Латвии разрешено продавать сертифицированные семена, если сорт включен в латвийский каталог сортов растений или общие каталоги сортов Евросоюза, семена сертифицированы в Латвии, в другой стране ЕС или в стране, упомянутой в положениях об эквивалентности семян из третьих стран, и если партия семян соответствует требованиям правил производства и реализации семян.

Разрешается также реализация упакованных и маркированных семян в соответствии с требованиями правил семеноводства и оборота семян, а также при соответствии документов, удостоверяющих качество семян, требованиям правил семеноводства и оборота семян.

Согласно закону об обороте семян и сортов, за нарушения требований торговли семенами может грозить денежный штраф до 350 евро.

VAAD напоминает, что саженцы и семена являются одной из главных причин болезни растений и способов распространения вредителей, их оборот строго регламентирован. Семена неизвестного происхождения создают высокий риск болезни растений, распространения вредителей и сорняков, кроме того, они могут быть генетически модифицированными. Семенами, полученными в третьих странах, где система оценки качества семян не признана равноценной европейской, а это относится и к России с Беларусью, торговать в ЕС запрещено.

Служба указывает, что ввозить семена в ЕС из третьих стран, в том числе для собственных нужд, в ручном багаже, слать по почте или используя другие услуги перевозчиков можно только в случае, если к ним присоединен фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что семена проверены и не содержат вредителей и возбудителей болезней. Фитосанитарный сертификат выдает ответственная за защиту растений структура конкретного государства.

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