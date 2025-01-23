В Риге планируют увеличить софинансирование частных детских садов

В 2024 году было установлено, что за ребенка в возрасте от полутора до четырех лет муниципалитет выплачивает софинансирование в размере 403,58 евро в месяц.

Теперь планируется увеличить эту сумму на 46,54 евро, доведя ее до 450,12 евро.

Для детей обязательного учебного возраста софинансирование увеличится с 288,11 евро до 297,63 евро, или на 9,52 евро.

Окончательное решение о размере увеличения софинансирования еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

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