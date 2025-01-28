В классификаторе профессий изменены названия должностей

В классификатор профессий включены такие новые специальности, как "психиатр-нарколог", "специалист по стерилизации (технический)/вспомогательный медицинский персонал" и "инструктор по рейттерапии". Кроме того, классификатор дополнен профессией "медсестра/медсестра расширенной компетентности".

Включены в него и такие должности, как "заместитель начальника по охране портовых сооружений" и "заместитель начальника портовой охраны".

Также в список новых профессий включены "аналитик поведения", "ассистент аналитика поведения", "супервайзер аналитика поведения", "специалист эмоциональной поддержки родителей" и "смотритель бассейна/места для купания/спасатель".

Классификатор профессий - это систематизированный перечень профессий (специальностей, профессий, должностей), который предназначен для обеспечения учета и сравнения рабочей силы в соответствии с международной практикой, например, в исследованиях рабочей силы, проводимых Центральным статистическим управлением, отмечает Министерство благосостояния. Аналогичным образом, коды профессий, определенные в классификаторе профессий, используются в трудовых отношениях при регистрации работников в Службе государственных доходов.

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