Госучреждению не хватает 96 000 евро для рассылки решений о предоставлении инвалидности

Она пояснила, что VDEĀVK ежегодно рассылает жителем по почте около 70 000 писем с удостоверениями об инвалидности, решениями о предоставлении или отказе в предоставлении инвалидности.

Осенью прошлого года, когда утверждался бюджет VDEĀVK, не было информации о том, что расходы на услуги Latvijas pasts вырастут вдвое, в результате чего не хватает примерно 96 000 евро, указала Целминя.

Она сообщила, что в прошлом году в Латвии инвалидность была установлена 219 298 лицам, в том числе 9651 ребенку, 105 117 лицам в возрасте от 18 до 63 лет и 104 530 людям старше 64 лет.

Как уже сообщалось, с 1 января этого года стоимость отправки простого письма весом до 20 граммов по стране выросла с 1,65 евро до 2,30 евро без PVN. В то же время отправка заказного письма весом до 20 граммов по стране теперь стоит 4,35 евро, а отправка застрахованного письма весом до 20 граммом по стране - 4,50 евро.

При этом отправка простого письма с мелкими предметами весом до 20 граммов или посылки по стране составляет 2,45 евро, отправка заказной посылки весом до 20 граммов стоит 4,50 евро, а застрахованной посылки весом до 20 граммов - 4,65 евро.

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