Крупнейшая медиагруппа Латвии TVNET GRUPA занимала лидирующую позицию в рейтинге ведущих медиагрупп страны почти весь 2024 год, за исключением июля. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования gemiusAudience TOP 20 за 2024 год, подготовленного международной исследовательской и технологической компанией Gemius, предоставляющей услуги по измерению цифровой аудитории.
Сайты медиагруппы tvnet.lv, spoki.lv и apollo.lv, а также их приложения в январе в целом набрали самую большую аудиторию - 918 тысяч пользователей, а завершили год с 870 тысячами пользователей.
Команда TVNET GRUPA продолжает целенаправленно инвестировать ресурсы в развитие новых возможностей, стратегически диверсифицируя контент, чтобы развивать TVNET+ и не терять качество бесплатного эфирного контента. Регулярный анализ аудитории помогает определить потребности читателей, что является ключевым фактором для сохранения наших лидирующих позиций на латвийском рынке цифровых медиа. Мы хотели бы особо поблагодарить наших преданных читателей, чья поддержка и доверие являются основой нашего успеха.
Андрис Рейнхолдс, руководитель отдела развития бизнеса и цифрового маркетинга TVNET GRUPA
За лидером в топе следовала группа Delfi с сайтами delfi.lv, bilesuparadize.lv, Delfi TV, а также мобильным приложением, завершившая год с 863 тысячами пользователей. На третьем месте - медиагруппа Inbox с сайтами inbox.lv, pp.lv, xtv.lv, klab.lv и мобильным приложением inbox.lv. Медиагруппе Inbox удалось сохранить стабильное третье место в течение всего года, завершив год с 790 тысячами пользователей.
В течение всего года группы Rīgas Viļņi, la.lv/TV24 и TV3 боролись между собой и в итоге завершили год на четвертом, пятом и шестом местах соответственно. Седьмое место в списке медиагрупп заняла Santa, а Latvijas Vēstnesis следует за ней, замыкая рейтинг.
В отдельном рейтинге конкретных порталов за первое место в этом году боролись delfi.lv и inbox.lv. После неоднократного обмена первыми позициями delfi.lv удалось занять первое место в этой категории, завершив год с 806 тысячами охваченных латвийских интернет-пользователей. Inbox.lv же, проведя треть года на первом месте, закончил год на втором месте с 781 тысячью пользователей. Следующим в списке стал tvnet.lv, который показывал очень стабильные результаты в течение всего года, сохраняя третью позицию и закончив год с 765 тысячами интернет-пользователей.
Новостной портал lsm.lv почти весь год стабильно занимал четвертую позицию в этом топе, но в конце уступил свои позиции порталу jauns.lv и завершил год на пятом месте. В течение года jauns.lv посетили 697 тысяч пользователей, а lsm.lv - 683 тысячи.
На шестой позиции находится tv3.lv, на седьмой - 1188.lv, на восьмой - la.lv, а на девятой - nra.lv. Прошлогодний TOP 10 замыкает портал santa.lv, совершивший значительный скачок.
Видео: Команда TVNET GRUPA
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