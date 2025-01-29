В течение всего года группы Rīgas Viļņi, la.lv/TV24 и TV3 боролись между собой и в итоге завершили год на четвертом, пятом и шестом местах соответственно. Седьмое место в списке медиагрупп заняла Santa, а Latvijas Vēstnesis следует за ней, замыкая рейтинг.

В отдельном рейтинге конкретных порталов за первое место в этом году боролись delfi.lv и inbox.lv. После неоднократного обмена первыми позициями delfi.lv удалось занять первое место в этой категории, завершив год с 806 тысячами охваченных латвийских интернет-пользователей. Inbox.lv же, проведя треть года на первом месте, закончил год на втором месте с 781 тысячью пользователей. Следующим в списке стал tvnet.lv, который показывал очень стабильные результаты в течение всего года, сохраняя третью позицию и закончив год с 765 тысячами интернет-пользователей.

Новостной портал lsm.lv почти весь год стабильно занимал четвертую позицию в этом топе, но в конце уступил свои позиции порталу jauns.lv и завершил год на пятом месте. В течение года jauns.lv посетили 697 тысяч пользователей, а lsm.lv - 683 тысячи.

На шестой позиции находится tv3.lv, на седьмой - 1188.lv, на восьмой - la.lv, а на девятой - nra.lv. Прошлогодний TOP 10 замыкает портал santa.lv, совершивший значительный скачок.

Видео: Команда TVNET GRUPA

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