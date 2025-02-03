Казакс: надзор за небанковскими кредиторами должен быть передан Банку Латвии

Он отметил, что в настоящее время надзор за небанковскими кредиторами осуществляет Центр защиты прав потребителей (PTAC), но можно было бы обсудить вопрос о сосредоточении надзора за всем финансовым сектором в Банке Латвии.

"Я считаю, что целесообразно сосредоточить весь надзор в Банке Латвии. Это повысит эффективность и создаст равные условия для всех участников рынка", - сказал Казакс.

Говоря об основных задачах Банка Латвии на ближайшие пять лет, Казакс отметил, что необходимо работать над безопасностью, то есть над тем, чтобы люди могли совершать платежи даже в различных кризисных ситуациях, чтобы финансовый сектор был безопасным, чтобы инфляция была низкой, а также работать над доступностью финансовых услуг, чтобы услуги были более дешевыми, современными и широко доступными в регионах.

Банку Латвии, по мнению Казакса, также необходимо работать над тем, чтобы латвийская экономика быстро росла в долгосрочной перспективе.

Как ранее сообщалось, кандидатуру Казакса предложили депутаты оппозиционных партий - "Объединенного списка" и Национального объединения. Кроме того, его поддержали политики из правящей коалиции - "Нового Единства" и "Прогрессивных".

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