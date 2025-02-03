Если Рига купит латвийские леса, выставленные на продажу шведской компанией Sodra, деньги на это не будут взяты из муниципального бюджета, заверил мэр столицы Вилнис Кирсис. Об этом сообщает портал LSM.
Власти Риги не намерены при покупке лесов у шведской компании тратить муниципальные деньги
Напомним, неделю назад стало известно, что Кирсис поручил исполнительному директору города Янису Ланге совместно с муниципальным предприятием Rīgas meži рассмотреть возможность приобретения части лесов в Латвии, которые планирует продать крупнейшая в Швеции ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа Sodra.
В настоящее время Rīgas meži управляет примерно 63 тысячами гектаров леса, и с учетом того, что на рынок вышли лесные участки, принадлежащие Sodra, мэр считает, что столичное предприятие должно воспользоваться этой возможностью для расширения.
"Rīgas meži - четвертое по величине в Латвии предприятие по управлению лесами, это их бизнес, и вполне логично, что если есть возможность расширяться, то почему бы этого не сделать", - говорит Кирсис.
По его словам, Rīgas meži владеет территориями вплоть до Лимбажи и Огре, поэтому в первую очередь следует оценить, покупать ли прилегающие территории, например, площадью 5 или 10 тысяч гектаров.
Самоуправление не собирается выделять деньги на такую сделку.
"Rīgas meži - предприятие, у которого есть доход, прибыль, активы - оно может пойти в банк и взять в долг, как и любой другой бизнес", - заявил Кирсис.
Партнеры по коалиции в Рижской думе говорят, что такой план можно оценить, но пока еще рано судить, получит ли он поддержку.
"После проведения расчетов мы будем лучше понимать, что именно планируется сделать. Если бы туда вкладывались муниципальные средства, то я ни в коем случае не одобрил бы такую покупку, поскольку у Рижского самоуправления есть свои дела, которые нужно финансировать, и своя собственность, которую нужно содержать", - считает вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
Группе Sodra принадлежит в общей сложности около 153 тысяч гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых - около 135 тысяч гектаров - находится в Латвии. Эти леса занимают около 2% территории нашей страны.
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