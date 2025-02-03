Власти Риги не намерены при покупке лесов у шведской компании тратить муниципальные деньги

Партнеры по коалиции в Рижской думе говорят, что такой план можно оценить, но пока еще рано судить, получит ли он поддержку.

"После проведения расчетов мы будем лучше понимать, что именно планируется сделать. Если бы туда вкладывались муниципальные средства, то я ни в коем случае не одобрил бы такую покупку, поскольку у Рижского самоуправления есть свои дела, которые нужно финансировать, и своя собственность, которую нужно содержать", - считает вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.

Группе Sodra принадлежит в общей сложности около 153 тысяч гектаров земли в Эстонии и Латвии, большая часть которых - около 135 тысяч гектаров - находится в Латвии. Эти леса занимают около 2% территории нашей страны.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!