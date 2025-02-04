На обучение украинских беженцев латышскому языку выделено 4,7 миллиона евро

Финансирование перераспределено из выделенного в госбюджете финансирования на реализацию мер, установленных законом о поддержке гражданского населения Украины.

По программе "Обучение латышскому языку для гражданского населения Украины" можно освоить латышский язык начиная с низшего уровня (А1) и в соответствии с первоначальным уровнем владения языком. Эти курсы предназначены для жителей Украины, в том числе несовершеннолетних, получивших среднее образование в Украине, а также для достигших 16 лет лиц, не зарегистрированных ни в одном из образовательных учреждений Латвии.

Дети в возрасте от 5 до 18 лет могут изучать латышский язык в рамках неформального образования в соответствии с первоначальным уровнем владения латышским языком.

Планируется, что бесплатные курсы латышского языка в этом году смогут посещать до 6375 человек.

Курсы по изучению латышского языка SIF и дальше будет обеспечивать как можно ближе к местам проживания жителей Украины во всех регионах Латвии или же в удаленном формате с помощью онлайн-платформ.

Реализующие программы обучения коммерсанты смогут подать заявку на участие в открытом конкурсе проектов, который проведет SIF.

SIF реализует финансируемую из госбюджета программу с 2022 года. Курсы латышского языка в 2023 году посещали 6049 человек, из них 4378 окончили их успешно. В прошлом году на курсы записались 6114 человек, 4799 из которых завершили обучение. Экзамен по латышскому языку будут сдавать или уже сдали 1603 человека.

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