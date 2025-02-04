Правительство во вторник поддержало перераспределение 4,685 млн евро Фонду общественной интеграции (SIF) на дальнейшее обеспечение курсов по латышскому языку для жителей Украины.
На обучение украинских беженцев латышскому языку выделено 4,7 миллиона евро
Финансирование перераспределено из выделенного в госбюджете финансирования на реализацию мер, установленных законом о поддержке гражданского населения Украины.
По программе "Обучение латышскому языку для гражданского населения Украины" можно освоить латышский язык начиная с низшего уровня (А1) и в соответствии с первоначальным уровнем владения языком. Эти курсы предназначены для жителей Украины, в том числе несовершеннолетних, получивших среднее образование в Украине, а также для достигших 16 лет лиц, не зарегистрированных ни в одном из образовательных учреждений Латвии.
Дети в возрасте от 5 до 18 лет могут изучать латышский язык в рамках неформального образования в соответствии с первоначальным уровнем владения латышским языком.
Планируется, что бесплатные курсы латышского языка в этом году смогут посещать до 6375 человек.
Курсы по изучению латышского языка SIF и дальше будет обеспечивать как можно ближе к местам проживания жителей Украины во всех регионах Латвии или же в удаленном формате с помощью онлайн-платформ.
Реализующие программы обучения коммерсанты смогут подать заявку на участие в открытом конкурсе проектов, который проведет SIF.
SIF реализует финансируемую из госбюджета программу с 2022 года. Курсы латышского языка в 2023 году посещали 6049 человек, из них 4378 окончили их успешно. В прошлом году на курсы записались 6114 человек, 4799 из которых завершили обучение. Экзамен по латышскому языку будут сдавать или уже сдали 1603 человека.
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