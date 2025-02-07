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Как снизить счета за отопление? Стартует новая программа энергоэффективности

Перевод: rus.tvnet.lv
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Энергоэффективный дом
Энергоэффективный дом Фото: Shutterstock

Мифы о том, что меры поддержки энергоэффективности невозможны, дороги и что владельцам квартир придется потом выплачивать большие суммы по кредитам, развеялись. В марте Латвийская структура по финансовому развитию Altum начнет принимать проекты в рамках новой финансируемой из еврофондов программы, интерес к которой очень большой. За 173 миллиона евро до конца 2029 года планируется реновировать 266 многоквартирных домов.

Как получить самую большую экономию энергии

"В построенном в советское время здании, реновировав чердак и крышу, сразу же можно добиться экономии первичной энергии в размере 30%", - утверждает директор департамента энергетических финансовых инструментов Министерства экономики Селина Ванцане.

"Если дом "запаковывают" снизу, сверху и по бокам, то отдача самая большая, - говорит Ванцане. - В отдельных домах наибольшую экономию энергии дала бы и замена отопительной системы.

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