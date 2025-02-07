Как снизить счета за отопление? Стартует новая программа энергоэффективности

Мифы о том, что меры поддержки энергоэффективности невозможны, дороги и что владельцам квартир придется потом выплачивать большие суммы по кредитам, развеялись. В марте Латвийская структура по финансовому развитию Altum начнет принимать проекты в рамках новой финансируемой из еврофондов программы, интерес к которой очень большой. За 173 миллиона евро до конца 2029 года планируется реновировать 266 многоквартирных домов.