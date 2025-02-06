В четверг, 6 февраля, Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону "О помощи в решении жилищного вопроса", которые предусматривают возможность для арендаторов муниципальных квартир приобрести эти помещения в собственность.
Арендаторы муниципальных квартир смогут выкупить их
Поправки дают право самоуправлению принимать решения о продаже принадлежащих ему жилых помещений для отчуждения их арендаторам. Эти помещения должны быть зарегистрированы в единой учетной системе.
Отчуждать можно жилые помещения, которые не нужны самоуправлению, а также не являются экономически выгодными и целесообразными для содержания.
При этом поправки предусматривают, что нельзя продавать муниципальные социальные квартиры, а также жилые помещения, арендованные квалифицированными работниками.
Если самоуправление примет решение о продаже арендованного жилого помещения, оно обязано должно проинформировать об этом арендаторов и предложить им купить это помещение.
В случае, если арендатор не воспользуется этим предложением, самоуправление больше не будет продолжать процесс отчуждения, и арендаторы смогут продолжать проживание в этой квартире в соответствии с заключенным договором аренды.
Поправки были предложены, так как самоуправления часто получают запросы от арендаторов, которым были предоставлены жилые помещения в рамках помощи в решении жилищного вопроса, с просьбой приобрести конкретное жилье. Однако действующее законодательство до сих пор не позволяло муниципалитетам приватизировать такие квартиры, передавать их в собственность до приватизации всего жилого дома, а также продавать или иным образом отчуждать конкретное жилое помещение, говорится в аннотации к законопроекту.
Согласно информации ряда самоуправлений, многие арендаторы муниципальных квартир проживают в них уже 20 лет, не только оплачивая расходы на содержание конкретного жилого дома, но и вкладывая собственные средства в улучшение технического и визуального состояния этих квартир.
Авторы поправок в аннотации указали, что самоуправления, которые лучше всего осведомлены о состоянии своего жилого фонда, потребности в жилье и финансовых затратах на его содержание, в отдельных случаях готовы будут, получив соответствующее заявление от арендатора, передать жилье в собственность.
Таким образом, не только сохранится привязанность конкретных жителей к самоуправлению, но и снизятся расходы муниципалитетов на содержание таких жилых помещений.
В комиссии по государственному управлению депутаты также поддержали предложения, предусматривающие возможность для самоуправлений финансово поддерживать инициативу жителей по созданию убежищ в жилых домах, а также замене лифтов в подъездах.
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