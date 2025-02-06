Арендаторы муниципальных квартир смогут выкупить их

Поправки дают право самоуправлению принимать решения о продаже принадлежащих ему жилых помещений для отчуждения их арендаторам. Эти помещения должны быть зарегистрированы в единой учетной системе.

Отчуждать можно жилые помещения, которые не нужны самоуправлению, а также не являются экономически выгодными и целесообразными для содержания.

При этом поправки предусматривают, что нельзя продавать муниципальные социальные квартиры, а также жилые помещения, арендованные квалифицированными работниками.

Если самоуправление примет решение о продаже арендованного жилого помещения, оно обязано должно проинформировать об этом арендаторов и предложить им купить это помещение.

В случае, если арендатор не воспользуется этим предложением, самоуправление больше не будет продолжать процесс отчуждения, и арендаторы смогут продолжать проживание в этой квартире в соответствии с заключенным договором аренды.