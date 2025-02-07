Для повышения эффективности труда было бы полезно рассмотреть уже обсуждаемые в Европе инициативы о возможном сокращении продолжительности рабочей недели без уменьшения объема работы, считает глава Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгил Балдзенс.
Глава LBAS призвал рассмотреть возможность сокращения рабочей недели
"Есть ситуации, когда работодатель заинтересован в том, чтобы человек работал с максимальной отдачей, однако это не означает, что на эти цели обязательно необходимо 40 часов в неделю", - сказал Балдзенс.
Это может мотивировать и мобилизовать работников выполнять нынешний объем работ за более короткое время, в то же время давая дополнительное время для отдыха, допускает он.
Балдзенс указал, что удаленной работой "чрезмерно увлекаться не стоит", но и очная работа на всегда гарантирует эффективность. По его мнению, важнее эффективнее организовывать объем работ, а не фокусироваться на ее формате.
Балдзенс отметил, что мнения и ситуация различаются, но самое важное - достижение рабочих результатов и контроль, чтобы возможности удаленной работы использовались добросовестно.
"Ограничивать удаленную работу можно там, где работодатель на это согласен", - признал Балдзенс.
По его мнению, идея о том, что в госуправлении нужно больше работать очно, хороша, поскольку в последнее время у многих людей в обществе сложилось впечатление, что сотрудники госуправления не работают в полную нагрузку.
В то же время глава LBAS отметил, что не особо согласен с такой оценкой, указав, что речь может идти только об отдельных случаях, что не отражает всю работу госуправления в целом.
Балдзенс подчеркнул, что преимущество дистанционного формата комиссий Сейма в том, что участники могут подключаться к ним, например, когда они находятся за границей, и таким образом "оставаться в курсе происходящего".
"Гибридный вариант" заседаний ценен, однако очный момент лучше, понятнее и чище - но обеспечить это сложно", - сказал глава LBAS.
Кроме того, много что зависит от возможностей самодисциплины работников и семейных обстоятельств, например, то, есть ли у работника в семье маленькие дети.
Напомним, во вторник президент Эдгар Ринкевич после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней отметил, что это последнее время для госуправления перейти на очную работу.
Председатель Сейма согласилась с тем, что в обществе идет дискуссия об организации парламентской работы и внутреннем сотрудничестве. По мнению Миерини, в Сейме необходимо провести дискуссию, поэтому она инициирует встречу с председателями парламентских фракций для обсуждения этих вопросов.
Днем позже премьер-министр Эвика Силиня также отметила, что очная работа должна быть нормой в госуправлении.
"Но нормой должна быть такой, что работа в основном ведется очно, и тогда можно найти решения для семей с маленькими детьми", - сказала Силиня, добавив, что демографические проблемы и вопросы семьи находятся в списке приоритетов правительства.
Тем временем на платформе Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение возможности удаленной работы в учреждениях госуправления и самоуправлений.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!