В то же время глава LBAS отметил, что не особо согласен с такой оценкой, указав, что речь может идти только об отдельных случаях, что не отражает всю работу госуправления в целом.

Балдзенс подчеркнул, что преимущество дистанционного формата комиссий Сейма в том, что участники могут подключаться к ним, например, когда они находятся за границей, и таким образом "оставаться в курсе происходящего".

"Гибридный вариант" заседаний ценен, однако очный момент лучше, понятнее и чище - но обеспечить это сложно", - сказал глава LBAS.

Кроме того, много что зависит от возможностей самодисциплины работников и семейных обстоятельств, например, то, есть ли у работника в семье маленькие дети.

Напомним, во вторник президент Эдгар Ринкевич после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней отметил, что это последнее время для госуправления перейти на очную работу.

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Председатель Сейма согласилась с тем, что в обществе идет дискуссия об организации парламентской работы и внутреннем сотрудничестве. По мнению Миерини, в Сейме необходимо провести дискуссию, поэтому она инициирует встречу с председателями парламентских фракций для обсуждения этих вопросов.

Днем позже премьер-министр Эвика Силиня также отметила, что очная работа должна быть нормой в госуправлении.

"Но нормой должна быть такой, что работа в основном ведется очно, и тогда можно найти решения для семей с маленькими детьми", - сказала Силиня, добавив, что демографические проблемы и вопросы семьи находятся в списке приоритетов правительства.

Тем временем на платформе Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение возможности удаленной работы в учреждениях госуправления и самоуправлений.

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