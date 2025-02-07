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Глава LBAS призвал рассмотреть возможность сокращения рабочей недели

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Офисные работники. Иллюстративное фото
Офисные работники. Иллюстративное фото Фото: flickr/Kompania Piwowarska

Для повышения эффективности труда было бы полезно рассмотреть уже обсуждаемые в Европе инициативы о возможном сокращении продолжительности рабочей недели без уменьшения объема работы, считает глава Латвийского союза свободных профсоюзов (LBAS) Эгил Балдзенс.

"Есть ситуации, когда работодатель заинтересован в том, чтобы человек работал с максимальной отдачей, однако это не означает, что на эти цели обязательно необходимо 40 часов в неделю", - сказал Балдзенс.

Это может мотивировать и мобилизовать работников выполнять нынешний объем работ за более короткое время, в то же время давая дополнительное время для отдыха, допускает он.

Балдзенс указал, что удаленной работой "чрезмерно увлекаться не стоит", но и очная работа на всегда гарантирует эффективность. По его мнению, важнее эффективнее организовывать объем работ, а не фокусироваться на ее формате.

Балдзенс отметил, что мнения и ситуация различаются, но самое важное - достижение рабочих результатов и контроль, чтобы возможности удаленной работы использовались добросовестно.

"Ограничивать удаленную работу можно там, где работодатель на это согласен", - признал Балдзенс.

По его мнению, идея о том, что в госуправлении нужно больше работать очно, хороша, поскольку в последнее время у многих людей в обществе сложилось впечатление, что сотрудники госуправления не работают в полную нагрузку.

В то же время глава LBAS отметил, что не особо согласен с такой оценкой, указав, что речь может идти только об отдельных случаях, что не отражает всю работу госуправления в целом.

Балдзенс подчеркнул, что преимущество дистанционного формата комиссий Сейма в том, что участники могут подключаться к ним, например, когда они находятся за границей, и таким образом "оставаться в курсе происходящего".

"Гибридный вариант" заседаний ценен, однако очный момент лучше, понятнее и чище - но обеспечить это сложно", - сказал глава LBAS.

Кроме того, много что зависит от возможностей самодисциплины работников и семейных обстоятельств, например, то, есть ли у работника в семье маленькие дети.

Напомним, во вторник президент Эдгар Ринкевич после встречи с председателем Сейма Дайгой Миериней отметил, что это последнее время для госуправления перейти на очную работу.

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Председатель Сейма согласилась с тем, что в обществе идет дискуссия об организации парламентской работы и внутреннем сотрудничестве. По мнению Миерини, в Сейме необходимо провести дискуссию, поэтому она инициирует встречу с председателями парламентских фракций для обсуждения этих вопросов.

Днем позже премьер-министр Эвика Силиня также отметила, что очная работа должна быть нормой в госуправлении.

"Но нормой должна быть такой, что работа в основном ведется очно, и тогда можно найти решения для семей с маленькими детьми", - сказала Силиня, добавив, что демографические проблемы и вопросы семьи находятся в списке приоритетов правительства.

Тем временем на платформе Manabalss.lv начат сбор подписей за сохранение возможности удаленной работы в учреждениях госуправления и самоуправлений.

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