Отключение от российской энергосистемы прошло успешно, не вызвав никаких проблем в латвийской электросети, сообщила руководитель по коммуникациям компании Augstsprieguma tīkla (AST) Лива Йегере.
Фото и видео ⟩ Отключение от российской электросети прошло успешно
Энергосистемы стран Балтии были успешно отключены от контролируемой Россией системы электроснабжения в 9:09 утра без каких-либо последствий для потребителей - система электроснабжения в Латвии стабильна и безопасна, отметили в AST. Процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля около 14:00.
Šorīt plkst. 8.03 Latvija veiksmīgi atslēgusies no Krievijas un Baltkrievijas vienotā elektrotīkla jeb BRELL. Kopš agra sestdienas rīta no tīkla atslēgusies arī Lietuva. @ast_lv valdes priekšsēdētājs Rolands Irklis informē, ka tuvākās stundas laikā arī Igaunija atslēgs… pic.twitter.com/kpBIwH1sWK— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 8, 2025
Как ранее сообщалось, в эти выходные страны Балтии отсоединяются от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключаются к единой европейской энергосистеме.
Baltijas valstu atslēgšanās no Krievijas elektrotīkla noritējusi veiksmīgi, aģentūru LETA informēja "Augstsprieguma tīkla" (AST) komunikācijas vadītāja Līva Jēgere. pic.twitter.com/DvWdlJXam7— LETA Ziņas (@letanewslv) February 8, 2025
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Техническую задачу по переключению выполняют операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.
Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.
Согласно плану, в субботу, 8 февраля, страны Балтии отключаются от российской сети начиная с юга: сначала Литва, затем Латвия, а за ней Эстония.
С субботы до воскресенья, 9 февраля, три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения около 24 часов и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье они подключатся к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.
Представители Министерства климата и энергетики подчеркнули, что подобные изолированные испытания не являются чем-то необычным и проводились в прошлом.
В Министерстве также отметили, что страны Балтии не покупают электроэнергию у России и Беларуси с 2022 года, и синхронизация не окажет прямого влияния на безопасность поставок и минимально повлияет на рыночные цены.
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