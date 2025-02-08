Фото и видео Отключение от российской электросети прошло успешно

Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

Согласно плану, в субботу, 8 февраля, страны Балтии отключаются от российской сети начиная с юга: сначала Литва, затем Латвия, а за ней Эстония.

С субботы до воскресенья, 9 февраля, три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения около 24 часов и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье они подключатся к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.

Представители Министерства климата и энергетики подчеркнули, что подобные изолированные испытания не являются чем-то необычным и проводились в прошлом.

В Министерстве также отметили, что страны Балтии не покупают электроэнергию у России и Беларуси с 2022 года, и синхронизация не окажет прямого влияния на безопасность поставок и минимально повлияет на рыночные цены.

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