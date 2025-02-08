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Фото и видео Отключение от российской электросети прошло успешно

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Обновлено 8 февраля 2025, 11:21
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Председатель правления Augstsprieguma tīkls Роланд Ирклис
Председатель правления Augstsprieguma tīkls Роланд Ирклис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Отключение от российской энергосистемы прошло успешно, не вызвав никаких проблем в латвийской электросети, сообщила руководитель по коммуникациям компании Augstsprieguma tīkla (AST) Лива Йегере.

Энергосистемы стран Балтии были успешно отключены от контролируемой Россией системы электроснабжения в 9:09 утра без каких-либо последствий для потребителей - система электроснабжения в Латвии стабильна и безопасна, отметили в AST. Процесс синхронизации с континентальной Европой планируется завершить 9 февраля около 14:00.

Как ранее сообщалось, в эти выходные страны Балтии отсоединяются от объединенной энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключаются к единой европейской энергосистеме.

Фото статьи
Фото: https://ast.lv/lv/content/situacija-energosistema

Галерея: Подстанция "Резекне" отключается от единой энергосистемы России

Техническую задачу по переключению выполняют операторы энергосистем стран Балтии - латвийская Augstsprieguma tīkls, литовская Litgrid и эстонская Elering.

Латвия имела одно технологическое соединение с Россией, Эстония - три, Литва - три технологических соединения с Беларусью и два с Россией в Калининграде.

Согласно плану, в субботу, 8 февраля, страны Балтии отключаются от российской сети начиная с юга: сначала Литва, затем Латвия, а за ней Эстония.

С субботы до воскресенья, 9 февраля, три страны будут работать в изолированной системе электроснабжения около 24 часов и проведут испытания изолированной работы системы передачи электроэнергии. В воскресенье они подключатся к единой электросети континентальной Европы через линию Литва-Польша.

Представители Министерства климата и энергетики подчеркнули, что подобные изолированные испытания не являются чем-то необычным и проводились в прошлом.

В Министерстве также отметили, что страны Балтии не покупают электроэнергию у России и Беларуси с 2022 года, и синхронизация не окажет прямого влияния на безопасность поставок и минимально повлияет на рыночные цены.

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