"Есть положительные тенденции", - сказал Мелнис, указав, что, например, в понедельник цена электроэнергии ниже, чем неделю назад.

В том числе министр указал, что на бирже Nord Pool в понедельник средняя цена электроэнергии в Латвии составляет 146 евро за мегаватт-час, тогда как неделю назад, 3 февраля, средняя цены электроэнергии в Латвии была 154 евро за мегаватт-час.

В то же время доступная на бирже Nord Pool информация свидетельствует, что в пятницу, 7 февраля, средняя цена электроэнергии в Латвии была 119 евро за мегаватт-час, в субботу, 8 февраля, она была 63 евро за мегаватт-час, а в воскресенье, 9 февраля, 128 евро за мегаватт-час.

Как уже сообщалось, в минувшие выходные страны Балтии успешно отключились от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключились к единой европейской энергосистеме.

Читайте также Деньги Фото и видео ⟩ Отключение от российской электросети прошло успешно

Утром в субботу, 8 февраля, страны Балтии, начиная с юга, отключились от российской энергосистемы. Затем страны Балтии около 24 часов работали в изоляции, а в воскресенье, 9 февраля, страны Балтии были подключены к единой энергосистеме континентальной Европы через литовско-польскую линию.

Читайте также Деньги Страны Балтии успешно подключились к единой европейской энергосистеме

Техническое переключение осуществляли операторы энергосистем стран Балтии - Augstsprieguma tīkls в Латвии, Litgrid в Литве, и Elering в Эстонии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!