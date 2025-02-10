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Рижане могут высказать свое мнение об ограничениях на организацию азартных игр

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Азартные игры. Иллюстративное фото
Азартные игры. Иллюстративное фото Фото: Andrew Angelov/Shutterstock

Рижская мэрия призывает жителей высказать свое мнение об ограничениях на организацию азартных игр в городе до 18 февраля, сообщила представитель самоуправления Татьяна Смирнова.

Проект постановления "Об ограничениях на организацию азартных игр на административной территории Рижского самоуправления" передан на общественное обсуждение. В нем предлагается ввести критерии, по которым будут определяться зоны, где запрещено размещение и деятельность заведений азартных игр.

Учитывая общественный интерес, срок подачи возражений и предложений по данному проекту продлен до 18 февраля.

Ранее сообщалось, что, следуя рекомендациям Конституционного суда, Рижская мэрия разработала новый проект постановления, регулирующего организацию азартных игр в столице.

В отличие от предыдущего запрета, который исключал деятельность игорных заведений во всем городе, кроме отелей с четырьмя и пятью звездами, новый проект предусматривает определение конкретных зон, где азартные игры будут запрещены.

Главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.

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Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культурного наследия и на прилегающей к ним территории, а также в зонах охраняемой застройки, определенных планом территориального развития Риги.

Запрет на организацию азартных игр планируется установить на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзале, в аэропорту, пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территории частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в радиусе 300 метров от границ этих зон.

С учетом планируемых ограничений организация азартных игр будет возможна лишь в отдельных небольших районах, таких как Дрейлини, Мукупурвс, возле аэропорта и в других промышленных зонах.

Кирсис сообщил, что новые обязательные правила планируется принять в марте, но решения о закрытии конкретных заведений азартных игр, скорее всего, придется принимать уже новой думе.

Новые обязательные правила фактически исключат возможности организации азартных игр на всей территории Риги, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей и очень отдаленных районов города. Заместитель мэра Линда Озола подчеркнула: "Таким образом мы защищаем интересы города, а также выполняем желание горожан значительно ограничить места азартных игр".

Как указали в самоуправлении, предусмотренные проектом правил ограничения не распространяются на всю территорию столицы и не затрагивают право предпринимателей открывать или расширять игорные заведения в четырех- и пятизвездочных отелях. Ограничения оградят жителей Риги от повсеместной доступности азартных игр в городе, тем самым снизив риск импульсивного вовлечения.

Рижская дума подчеркивает, что ограничения принесут пользу широкому кругу общественности и польза от их введения для общества перевешивает ущерб в отношении прав и законных интересов компаний азартных игр.

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