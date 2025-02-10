Рижская мэрия призывает жителей высказать свое мнение об ограничениях на организацию азартных игр в городе до 18 февраля, сообщила представитель самоуправления Татьяна Смирнова.
Рижане могут высказать свое мнение об ограничениях на организацию азартных игр
Проект постановления "Об ограничениях на организацию азартных игр на административной территории Рижского самоуправления" передан на общественное обсуждение. В нем предлагается ввести критерии, по которым будут определяться зоны, где запрещено размещение и деятельность заведений азартных игр.
Учитывая общественный интерес, срок подачи возражений и предложений по данному проекту продлен до 18 февраля.
Ранее сообщалось, что, следуя рекомендациям Конституционного суда, Рижская мэрия разработала новый проект постановления, регулирующего организацию азартных игр в столице.
В отличие от предыдущего запрета, который исключал деятельность игорных заведений во всем городе, кроме отелей с четырьмя и пятью звездами, новый проект предусматривает определение конкретных зон, где азартные игры будут запрещены.
Главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.
Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культурного наследия и на прилегающей к ним территории, а также в зонах охраняемой застройки, определенных планом территориального развития Риги.
Запрет на организацию азартных игр планируется установить на территории учебных заведений и в радиусе 300 метров от них, на железнодорожных вокзалах и станциях, на автовокзале, в аэропорту, пассажирских портах и в радиусе 500 метров от них, в радиусе 300 метров от остановок общественного транспорта, а также на территории частной, малоэтажной и многоэтажной жилой застройки и в радиусе 300 метров от границ этих зон.
С учетом планируемых ограничений организация азартных игр будет возможна лишь в отдельных небольших районах, таких как Дрейлини, Мукупурвс, возле аэропорта и в других промышленных зонах.
Кирсис сообщил, что новые обязательные правила планируется принять в марте, но решения о закрытии конкретных заведений азартных игр, скорее всего, придется принимать уже новой думе.
Новые обязательные правила фактически исключат возможности организации азартных игр на всей территории Риги, за исключением четырех- и пятизвездочных отелей и очень отдаленных районов города. Заместитель мэра Линда Озола подчеркнула: "Таким образом мы защищаем интересы города, а также выполняем желание горожан значительно ограничить места азартных игр".
Как указали в самоуправлении, предусмотренные проектом правил ограничения не распространяются на всю территорию столицы и не затрагивают право предпринимателей открывать или расширять игорные заведения в четырех- и пятизвездочных отелях. Ограничения оградят жителей Риги от повсеместной доступности азартных игр в городе, тем самым снизив риск импульсивного вовлечения.
Рижская дума подчеркивает, что ограничения принесут пользу широкому кругу общественности и польза от их введения для общества перевешивает ущерб в отношении прав и законных интересов компаний азартных игр.
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