Рижане могут высказать свое мнение об ограничениях на организацию азартных игр

Проект постановления "Об ограничениях на организацию азартных игр на административной территории Рижского самоуправления" передан на общественное обсуждение. В нем предлагается ввести критерии, по которым будут определяться зоны, где запрещено размещение и деятельность заведений азартных игр.

Учитывая общественный интерес, срок подачи возражений и предложений по данному проекту продлен до 18 февраля.

Ранее сообщалось, что, следуя рекомендациям Конституционного суда, Рижская мэрия разработала новый проект постановления, регулирующего организацию азартных игр в столице.

В отличие от предыдущего запрета, который исключал деятельность игорных заведений во всем городе, кроме отелей с четырьмя и пятью звездами, новый проект предусматривает определение конкретных зон, где азартные игры будут запрещены.

Главная цель правил - сделать Ригу свободной от азартных игр, заявил на пресс-конференции мэр столицы Вилнис Кирсис.

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Места организации азартных игр будет запрещено размещать в муниципальных объектах недвижимости, центрах микрорайонов, памятниках культурного наследия и на прилегающей к ним территории, а также в зонах охраняемой застройки, определенных планом территориального развития Риги.