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Глава латвийского энергоконцерна: политики забыли, откуда берутся деньги, а люди платить не хотят

Перевод: Вера Копти
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Руководитель Latvenergo Мартиньш Чаксте отмечает, что после отключения от энергосистемы России электричество никуда не денется, вопрос лишь в его цене.
Руководитель Latvenergo Мартиньш Чаксте отмечает, что после отключения от энергосистемы России электричество никуда не денется, вопрос лишь в его цене. Фото: Sander Ilvest

Глава латвийской энергокомпании Latvenergo, работающей в Эстонии под брендом Elektrum, Мартиньш Чаксте заявил, что в Латвии строят ветровые и солнечные парки без государственной поддержки, так как население не готово оплачивать субсидии из своего кармана, сообщает Rus.Postimees.

В эти выходные страны Балтии отключат свои энергосистемы от российских сетей - подготовка к этому шла почти 20 лет. По словам Чаксте, Балтийские страны были готовы к такому шагу уже три года назад. Однако, несмотря на то, что в Эстонии оператор сетей Elering уверяет в успешности процесса, в Латвии к отключению относятся с некоторой настороженностью. Определенные риски остаются, как это показал, например, недавний разрыв кабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Тем не менее угрозы нехватки электроэнергии нет.

"Электричество есть и будет, вопрос лишь в его цене", - отмечает Чаксте. "У Эстонии есть сланец - это самое дорогое. Дешевле - литовский газ, а затем наш, самый дешевый газ. Мы всегда готовы к экспорту", - перечисляет он возможности производства энергии в регионе.

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