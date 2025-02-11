Доля латвийских фильмов на национальном рынке кино в 2024 году достигла 19,54%, сообщила представитель Национального киноцентра (NKC) Кристине Матиса.
Инфографика ⟩ Сборы "Потока" в Латвии приблизились к миллиону евро
По информации NKC, в прошлом году в целом в кинотеатрах Латвии было куплено более 2 миллионов билетов в кино, в том числе на фильмы латвийского производства было куплено 409 145 билетов. Латвийские фильмы в кинотеатрах посетили почти в три раза больше зрителей, чем в 2023 году.
В целом число проданных в 2024 году билетов было на несколько десятков больше, чем в 2023 году, однако этот показатель по-прежнему отстает от 2019 года, когда в Латвии было продано около 2,72 миллиона билетов в кино. Для сравнения, во время пандемии Covid-19 в 2021 году было продано всего полмиллиона билетов.
В прошлом году в кинотеатрах Латвии демонстрировались 402 фильма со всего мира, и самыми популярными были фильмы производства США, однако латвийские фильмы снизили долю рынка американской продукции - удельный вес американских фильмов в общем объеме кинопроката упал с 77,03% в 2023 году до 66,43% в прошлом, тогда как доля рынка европейских фильмов и картин других стран колебалась в пределах неполного процента и в 2024 году составила 10,95% у европейских фильмов и 3,08% у киноработ других стран.
Самым просматриваемым фильмом в Латвии в прошлом году стал "Поток" Гинтса Зилбалодиса - впервые латвийский фильм опередил традиционно популярные семейные американские анимационные фильмы. Чисто зрителей "Потока" к 31 декабря достигло 173 538, тогда как остальные латвийские фильмы в кинотеатрах посетили всего 235 607 зрителей.
Вторым по популярности фильмом в кинотеатрах Латвии был полнометражный американский анимационный фильм "Гадкий я 4" со 138 228 зрителями, а на третьем - "Головоломка 2" со 109 043 зрителями.
Эти фильмы были лидерами и по кассовым сборам - сборы "Потока" в 2024 году достигли 0,93 миллиона евро, "Гадкий я 4" - 0,84 миллиона евро, а "Головоломка 2" - 0,65 миллиона евро.
В десятке самых популярных фильмов за ними следуют "Кунг-фу Панда 4", "Дэдпул и Росомаха", "Моана 2", "Дюна. Часть вторая", "Гарфилд", а замыкают десятку два латвийских фильма - многосерийный фильм "Пансия в замке" с 46 614 зрителями и сборами около 240 000 евро и "Земля, которая поет" с 42 011 зрителями и сборами около 169 000 евро.
Если отдельно оценивать посещаемость латвийских фильмов, то в пятерку самых популярных фильмов 2024 года также вошли работа режиссера Эльзы Гауи "Открытка из Рима" с 25 895 зрителями и сборами около 122 000 евро, а также детский фильм "БУМ!" с 21 216 зрителями и сборами около 92 000 евро.
"Эта пятерка самых популярных латвийских фильмов наглядно демонстрирует рост интереса среди кинозрителей, поскольку количество зрителей каждого отдельного фильма в топе этого года в среднем в два раза превышает аналогичный показатель в пятерке самых популярных фильмов 2023 года", - отмечает NKC.
Каждый из самых популярных латвийских фильмов демонстрировался примерно в 1000 сеансов, однако популярность фильма "Поток" позволила показать его более чем в 9000 сеансах по всей Латвии.
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