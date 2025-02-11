Инфографика Сборы "Потока" в Латвии приблизились к миллиону евро

Самым просматриваемым фильмом в Латвии в прошлом году стал "Поток" Гинтса Зилбалодиса - впервые латвийский фильм опередил традиционно популярные семейные американские анимационные фильмы. Чисто зрителей "Потока" к 31 декабря достигло 173 538, тогда как остальные латвийские фильмы в кинотеатрах посетили всего 235 607 зрителей.

Вторым по популярности фильмом в кинотеатрах Латвии был полнометражный американский анимационный фильм "Гадкий я 4" со 138 228 зрителями, а на третьем - "Головоломка 2" со 109 043 зрителями.

Эти фильмы были лидерами и по кассовым сборам - сборы "Потока" в 2024 году достигли 0,93 миллиона евро, "Гадкий я 4" - 0,84 миллиона евро, а "Головоломка 2" - 0,65 миллиона евро.

В десятке самых популярных фильмов за ними следуют "Кунг-фу Панда 4", "Дэдпул и Росомаха", "Моана 2", "Дюна. Часть вторая", "Гарфилд", а замыкают десятку два латвийских фильма - многосерийный фильм "Пансия в замке" с 46 614 зрителями и сборами около 240 000 евро и "Земля, которая поет" с 42 011 зрителями и сборами около 169 000 евро.

Если отдельно оценивать посещаемость латвийских фильмов, то в пятерку самых популярных фильмов 2024 года также вошли работа режиссера Эльзы Гауи "Открытка из Рима" с 25 895 зрителями и сборами около 122 000 евро, а также детский фильм "БУМ!" с 21 216 зрителями и сборами около 92 000 евро.

"Эта пятерка самых популярных латвийских фильмов наглядно демонстрирует рост интереса среди кинозрителей, поскольку количество зрителей каждого отдельного фильма в топе этого года в среднем в два раза превышает аналогичный показатель в пятерке самых популярных фильмов 2023 года", - отмечает NKC.

Каждый из самых популярных латвийских фильмов демонстрировался примерно в 1000 сеансов, однако популярность фильма "Поток" позволила показать его более чем в 9000 сеансах по всей Латвии.

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