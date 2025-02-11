Реформа также предусматривает консолидацию дочерних предприятий концерна LDz. Планируется, что ООО LDz ritošā sastāva serviss и ООО LDz loģistika будут присоединены к ООО LDz Cargo, чтобы повысить конкурентоспособность и сократить административные расходы. Также будет оцениваться необходимость отделения объединенного ООО LDz Cargo от концерна LDz как отдельного государственного общества капитала, чтобы обеспечить полное разделение функций управления железнодорожной инфраструктурой и перевозок.

Как отмечает Минсообщения, реформа предусматривает значительные изменения в управлении железнодорожной отраслью, которые позволят эффективнее использовать ресурсы и снизить административные расходы, одновременно совершенствуя модель финансирования и решая вопрос о будущем операторе инфраструктуры Rail Baltica.

В настоящее время управление железнодорожной инфраструктурой осуществляет LDz, тогда как EDzL отвечает за создание новой железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica. По мнению министерства, оптимальным решением для успешной интеграции железнодорожной инфраструктуры европейского стандарта в существующую систему железных дорог является постепенная консолидация предприятий, в результате которой EDzL будет полностью интегрировано в концерн LDz.