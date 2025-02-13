В Даугавпилсе создается самый большой в стране индустриальный парк

Индустриальный парк будет состоять из трех частей, строительство обойдется более чем в 22 миллиона евро, при этом более 21 миллиона евро составят средства европейского Фонда восстановления и повышения устойчивости. Строительство было начато летом прошлого года, и планируется, что парк будет построен до конца 2025 года.

В объявленном самоуправлением конкурсе на строительство, в котором приняли участие четыре претендента, победило предприятие Monum.

"Здание действительно огромное. Скажем, один забор по периметру - ровно 1 километр. В день если четыре круга сделал - ты уже 4 км прошел. А если больше, как сейчас, идут материалы - восемь, девять раз в день - спортсменом надо быть. Фирма пожалела [меня] и квадроцикл купила", - рассказал LSM+ руководитель строительных работ компании Monum Олег Плотко.

По мнению мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, строительство парка даст новые возможности для развития как городу, так и региону в целом - он привлечет инвесторов, производители смогут создавать здесь свои рабочие места. Кроме того, как отметил градоначальник, уже сейчас на стройплощадке работают в основном местные жители, а часть строительных материалов изготавливается на местных предприятиях.

Что касается привлечения инвесторов - планируется, что до конца 2028 года они будут готовы вложить в технологический парк более 18 миллионов евро.

Комментируя идею развития аэропорта во втором по численности населения городе Латвии, Элксниньш отметил, что в данный момент возможностей для ее реализации он не видит.

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