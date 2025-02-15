В Риге снизились цены на топливо

В Риге цены на топливо снизились, в Таллинне выросли, тогда как в Вильнюсе бензин подорожал, а стоимость дизельного топлива не изменилась.

В конце рабочей недели самая высокая цена бензина была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Вильнюсе, самым дешевым - в Риге.

В Риге цена литра 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста снизилась на 3,7% до 1,574 евро за литр, цена дизельного топлива - на 3,4% до 1,559 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина выросла на 1,3% до 1,569 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась - 1,669 евро за литр.

В Таллинне 95-й бензин подорожал на 1,2% до 1,669 евро за литр, дизельное топливо - на 1,3% до 1,569 евро за литр.

Цена автогаза в Риге снизилась на 3,2% до 0,895 евро за литр, в Таллинне - на 0,3% до 0,890 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза не изменилась - 0,809 евро за литр.

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