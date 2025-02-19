Заставляют взвесить даже мобильный? Разбираем "скандал" с airBaltic

"airBaltic продолжает добивать своих пассажиров! Готовьтесь к тому, что, когда вы будете летать с ними из Рижского аэропорта, вас заставят взвесить не только содержимое чемодана, но и все, что находится в карманах", - ролик и пост с таким содержанием завирусились в социальных сетях. TVNET+ разобрался в ситуации и узнал, правда ли это.