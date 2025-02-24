Трудности с кредитными организациями? Банк Латвии предлагает бесплатное посредничество

Центральный банк отмечает, что Банк Латвии объективно оценит позиции и аргументы обеих сторон и предложит решение, соответствующее нормативным требованиям и лучшим практикам.

Вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле подчеркивает, что случаи, когда клиенты обращаются в Банк Латвии и используют возможность медиации, позволяют вмешаться и лучше понять вопросы, вызывающие разногласия между банками и клиентами.

"Опыт показывает, что в большинстве случаев удается найти решение. Это важно не только в конкретной ситуации, но и в более широком масштабе, так как Банк Латвии дает разъяснения и рекомендации другим коммерческим банкам. Одновременно это дает возможность оценить применение регулирования на практике и, в случае недостатков, скорректировать его или выявить другие вопросы, требующие решения", - отмечает Пургайле.

Согласно информации на сайте Банка Латвии, медиация - это процесс добровольного сотрудничества, в котором стороны стремятся достичь взаимоприемлемого соглашения по разрешению споров с участием нейтрального и объективного посредника.

Медиация доступна всем клиентам зарегистрированных в Латвии кредитных учреждений и филиалов иностранных банков независимо от сферы их деятельности.

Она подходит в случаях, когда возникают сложности во взаимоотношениях клиента с кредитным учреждением, что ограничивает объем или доступность финансовых услуг. Банк Латвии также рекомендует использовать медиацию в ситуациях, когда клиента не устраивает общение или обслуживание со стороны банка, поскольку это влияет на доступ к финансовым услугам.

Медиация и консультации Банка Латвии предоставляются бесплатно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!