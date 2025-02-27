Бесплатный проезд для инвалидов 3-й группы: что решила комиссия Сейма

Министерство сообщения поддерживает идею бесплатного проезда для людей с третьей группой инвалидности, но только если Министерство финансов выделит на это средства.

"На перевозку людей с третьей группой инвалидности дополнительно в год понадобятся примерно 15 миллионов евро, и это по тарифам перевозок 2024 года. В реальности расходы на перевозку пассажиров растут", - сообщила директор департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения Анния Новикова.

Депутаты комиссии посчитали, что пока нельзя гарантировать полностью бесплатный проезд для всех людей с инвалидностью третьей группы.

При этом председатель комиссии Андрис Берзиньш подчеркнул, что обсуждение продолжится, даже если инициатива будет изменена или сокращена.

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