ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,4%

Добавленная стоимость в сфере искусства, развлечений и отдыха увеличилась на 5,5%.

Размер налогов на продукты в 2024 году вырос на 0,1%, чему способствовал рост поступлений налога на добавленную стоимость.

Как сообщили в статистическом управлении, в 2024 году по сравнению с предыдущим годом общие расходы домохозяйств увеличились на 0,6%.

Потребление продуктов питания домохозяйствами уменьшилось на 1,2%. На 0,2% сократился объем использования товаров и услуг, связанных с жильем. На 3,7% выросло использование транспорта, включая общественный, покупка и эксплуатацию транспортных средств. Расходы на услуги здравоохранения выросли на 3,1%.

Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 7,6%.

Вложения в формирование основного брутто-капитала уменьшились на 6,7%, в машины и оборудование, в том числе транспортные средства, сократились на 9,6%, а в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права) - 6,6%.

Объемы экспорта товаров и услуг сократились на 1,7%, в том числе экспорта товаров - на 1,3%, экспорта услуг - на 2,7%. Основными экспортными товарами были древесина и изделия из нее, кроме мебели, минеральные продукты, а также электроприборы и электрооборудование. Основными экспортными услугами в 2024 году были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг сократился на 2,4%, в том числе объемы импорта товаров сократились на 1,6%, а импорт услуг - на 5,8%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

В 2024 году объем зарплат работников увеличился на 7,7%, в том числе общий объем зарплат - на 7,6%, а социальные взносы работодателей - на 8,5%.

Зарплата работников в производственных отраслях выросла на 4%, в том числе наиболее существенно - в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 9,6%. В сфере водоснабжения, сточных вод, утилизации отходов и санации рост составил 8,4%, в сфере лесного хозяйства и лесозаготовок - 6,6%, в строительстве - 3%.

В отраслях услуг зарплаты работников выросли на 9%, в том числе в сфере гостиниц и питания - на 11,5%, других услуг - на 10,7%, в сфере искусства, развлечений и отдыха - на 10,5%.

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