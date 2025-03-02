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В первый день подачи деклараций в Латвии зарегистрировано более 300 600 заявок

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Декларация доходов (система EDS)
Декларация доходов (система EDS) Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 1 марта, в первый день подачи годовых налоговых деклараций в Службу государственных доходов (VID) Латвии поступило 300 623 заявки, свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте VID.

Согласно информации налоговой службы, жители страны продолжают активно подключаться к Электронной системе декларирования (EDS) и подавать декларации. В данный момент система работает стабильно.

Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в своем профиле в соцсети X сообщила, что количество поданных за день деклараций составило 29% от общего числа отчетов, поданных в 2024 году.

Кроме того, около 200 000 жителей уже создали налоговые отчеты, но пока не отправили их.

Статистика поданных деклараций за последние годы:

  • 2025 год - 300 623
  • 2024 год - 277 056
  • 2023 год - 300 931
  • 2022 год - 223 384
  • 2021 год - 275 401

Шмите-Роке также отметила, что к 22:00 в субботу в системе больше не было очередей.

Ранее VID сообщала, что из-за перегрузки серверов в первые 60 минут после полуночи система EDS была недоступна, и пользователи не могли подать декларации.

Причиной сбоя стало чрезмерное количество пользователей - более 50 000 человек находились в системе еще до полуночи и одновременно пытались отправить свои отчеты в первые минуты 1 марта.

По данным VID, в пиковый момент каждую минуту подключалось около 6 000 пользователей.

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Декларация обязательна для тех, кто вел хозяйственную деятельность, получал доходы за границей, пользовался необлагаемым минимумом на основе годового дохода, но в итоге заработал больше и теперь обязан вернуть часть налоговых льгот.

Срок подачи - до 2 июня для большинства налогоплательщиков и до 1 июля, если годовой доход в 2024 году превысил 78 100 евро.

Декларацию также можно подать добровольно, если человек хочет вернуть переплаченные налоги за расходы на лечение и стоматологические услуги, оплату высшего образования и курсов повышения квалификации, занятия детей в кружках, взносы в благотворительные организации, политические партии, частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.

Возврат налогов можно оформить в течение трех лет, подав декларации не только за 2024 год, но и за 2023 и 2022 годы. До 23 июня 2025 года можно также подать декларацию за 2021 год.

VID рекомендует не подавать декларации в первые дни марта, так как из-за высокого наплыва пользователей система может работать медленнее или временно отключаться.

Чтобы избежать перегрузок, в этом году введена электронная очередь. Если одновременно подключается слишком много пользователей, система автоматически направляет их в виртуальную "комнату ожидания", где отображается число подключений и ожидаемое время входа в систему.

Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев после подачи декларации.

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Те, кто оформили автоматический возврат, получат деньги с 1 октября по 31 декабря. Однако даже они могут подать декларацию, чтобы, например, вернуть налоги раньше октября или добавить чеки на оправданные расходы.

Данные в электронной декларации автоматически заполняются VID, а система сама рассчитывает суммы к возврату или доплате.

Войти в систему можно через интернет-банк, SmartID, eID, eParaksts или eParaksts mobile, и учетные данные VID.

Если человек не умеет пользоваться EDS, ему могут помочь родственники.

В декларации можно указать расходы на лечение и образование родителей, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестер с инвалидностью I и II группы.

Помощь в заполнении оказывают 200+ клиентских центров по всей Латвии, а также 8 центров обслуживания VID (по предварительной записи).

VID предупреждает, что во время подачи деклараций активизируются мошенники, которые рассылают ложные SMS и письма, предлагая получить налоговый возврат.

VID никогда не запрашивает ввод личных данных по ссылкам, не рассылает сообщения с просьбой установить приложения и не требует отправки кодов или паролей.

Если вам пришло подозрительное сообщение о возврате налогов, игнорируйте его и не переходите по ссылкам.

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