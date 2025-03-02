В первый день подачи деклараций в Латвии зарегистрировано более 300 600 заявок

Причиной сбоя стало чрезмерное количество пользователей - более 50 000 человек находились в системе еще до полуночи и одновременно пытались отправить свои отчеты в первые минуты 1 марта.

По данным VID, в пиковый момент каждую минуту подключалось около 6 000 пользователей.

Декларация обязательна для тех, кто вел хозяйственную деятельность, получал доходы за границей, пользовался необлагаемым минимумом на основе годового дохода, но в итоге заработал больше и теперь обязан вернуть часть налоговых льгот.

Срок подачи - до 2 июня для большинства налогоплательщиков и до 1 июля, если годовой доход в 2024 году превысил 78 100 евро.

Декларацию также можно подать добровольно, если человек хочет вернуть переплаченные налоги за расходы на лечение и стоматологические услуги, оплату высшего образования и курсов повышения квалификации, занятия детей в кружках, взносы в благотворительные организации, политические партии, частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.

Возврат налогов можно оформить в течение трех лет, подав декларации не только за 2024 год, но и за 2023 и 2022 годы. До 23 июня 2025 года можно также подать декларацию за 2021 год.

VID рекомендует не подавать декларации в первые дни марта, так как из-за высокого наплыва пользователей система может работать медленнее или временно отключаться.