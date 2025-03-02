В субботу, 1 марта, в первый день подачи годовых налоговых деклараций в Службу государственных доходов (VID) Латвии поступило 300 623 заявки, свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте VID.
В первый день подачи деклараций в Латвии зарегистрировано более 300 600 заявок
📩 1. martā saņemtas 300 623 gada ienākumu deklarācijas. pic.twitter.com/rNbxxhngru— VID (@vid_gov) March 2, 2025
Согласно информации налоговой службы, жители страны продолжают активно подключаться к Электронной системе декларирования (EDS) и подавать декларации. В данный момент система работает стабильно.
Генеральный директор VID Байба Шмите-Роке в своем профиле в соцсети X сообщила, что количество поданных за день деклараций составило 29% от общего числа отчетов, поданных в 2024 году.
Кроме того, около 200 000 жителей уже создали налоговые отчеты, но пока не отправили их.
Статистика поданных деклараций за последние годы:
- 2025 год - 300 623
- 2024 год - 277 056
- 2023 год - 300 931
- 2022 год - 223 384
- 2021 год - 275 401
Шмите-Роке также отметила, что к 22:00 в субботу в системе больше не было очередей.
300tk rekords atkal sasniegts— Baiba ŠR 🇱🇻🇺🇦 (@smiteroke) March 2, 2025
2025.g. 1.martā iesniegtas 300 623 gada ienākumu deglarācijas (vēl ~200tk ir izveidojuši GID, izvēloties tās vēl neiesniegt). Tie ir 29% no visa 2024.gadā iesniegto GID skaita.
Vairāk kā 300tk cilvēki
Vienā dienā
22.00 pat rindu vairs nebija pic.twitter.com/PIvWIApyrO
Ранее VID сообщала, что из-за перегрузки серверов в первые 60 минут после полуночи система EDS была недоступна, и пользователи не могли подать декларации.
Причиной сбоя стало чрезмерное количество пользователей - более 50 000 человек находились в системе еще до полуночи и одновременно пытались отправить свои отчеты в первые минуты 1 марта.
По данным VID, в пиковый момент каждую минуту подключалось около 6 000 пользователей.
Декларация обязательна для тех, кто вел хозяйственную деятельность, получал доходы за границей, пользовался необлагаемым минимумом на основе годового дохода, но в итоге заработал больше и теперь обязан вернуть часть налоговых льгот.
Срок подачи - до 2 июня для большинства налогоплательщиков и до 1 июля, если годовой доход в 2024 году превысил 78 100 евро.
Декларацию также можно подать добровольно, если человек хочет вернуть переплаченные налоги за расходы на лечение и стоматологические услуги, оплату высшего образования и курсов повышения квалификации, занятия детей в кружках, взносы в благотворительные организации, политические партии, частные пенсионные фонды и накопительное страхование жизни.
Возврат налогов можно оформить в течение трех лет, подав декларации не только за 2024 год, но и за 2023 и 2022 годы. До 23 июня 2025 года можно также подать декларацию за 2021 год.
VID рекомендует не подавать декларации в первые дни марта, так как из-за высокого наплыва пользователей система может работать медленнее или временно отключаться.
Чтобы избежать перегрузок, в этом году введена электронная очередь. Если одновременно подключается слишком много пользователей, система автоматически направляет их в виртуальную "комнату ожидания", где отображается число подключений и ожидаемое время входа в систему.
Возврат налога осуществляется в течение трех месяцев после подачи декларации.
Те, кто оформили автоматический возврат, получат деньги с 1 октября по 31 декабря. Однако даже они могут подать декларацию, чтобы, например, вернуть налоги раньше октября или добавить чеки на оправданные расходы.
Данные в электронной декларации автоматически заполняются VID, а система сама рассчитывает суммы к возврату или доплате.
Войти в систему можно через интернет-банк, SmartID, eID, eParaksts или eParaksts mobile, и учетные данные VID.
Если человек не умеет пользоваться EDS, ему могут помочь родственники.
В декларации можно указать расходы на лечение и образование родителей, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестер с инвалидностью I и II группы.
Помощь в заполнении оказывают 200+ клиентских центров по всей Латвии, а также 8 центров обслуживания VID (по предварительной записи).
VID предупреждает, что во время подачи деклараций активизируются мошенники, которые рассылают ложные SMS и письма, предлагая получить налоговый возврат.
VID никогда не запрашивает ввод личных данных по ссылкам, не рассылает сообщения с просьбой установить приложения и не требует отправки кодов или паролей.
Если вам пришло подозрительное сообщение о возврате налогов, игнорируйте его и не переходите по ссылкам.
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