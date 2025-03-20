Комитет Рижской думы поддержал ограничения на азартные игры

Окончательное решение по проекту обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр в столице будет принято на заседании Рижской думы 26 марта.

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Как сообщалось, Рижская дума еще шесть лет назад решила ликвидировать в столице 42 игорных зала, расположенных в историческом центре Риги и его защитной зоне. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей. Коммерсанты игорных залов подали в суд на самоуправление. Конституционный суд позднее признал соответствующими основному закону ограничения думы на оборудование игорных залов в историческом центре Риги. В конце 2023 года на Привокзальной площади был закрыт один из самых печально известных игорных залов в Риге, и сейчас в центре Риги закрыты все игорные залы за пределами четырех- и пятизвездочных отелей.

Чтобы закрыть игорные залы на остальной территории города, Рижское самоуправление предусмотрело такую возможность в новом территориальном плане, принятом в 2021 году. Вступление плана в силу временно приостановило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, но это решение позднее было отменено, и Рижская дума осенью 2023 года приняла решение об аннулировании 139 разрешений на места азартных игр в том числе за пределами центра города. Однако со стороны организаторов азартных игр вновь были поданы иски в Конституционный суд, который признал, что установленное на всей территории Риги ограничение на организацию азартных игр не соответствует Конституции.

В своем решении суд призвал самоуправление обосновать, что конкретные места или территории имеют специфические свойства, которые делают их непригодными для организации азартных игр, и теперь самоуправление разработало новый проект обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр в столице, установив обоснованные критерии, по которым оценивается территория города и определяются места и территории в Риге, на которых азартные игры не будут разрешены.

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