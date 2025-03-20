В Риге впредь не будет разрешено организовывать азартные игры возле учебных заведений, на железнодорожных вокзалах, автовокзале, в аэропорту и других местах, предусматривает поддержанный в четверг комитетом Рижской думы по финансовым и административным делам проект обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр в столице.
Комитет Рижской думы поддержал ограничения на азартные игры
Как сообщили агентству LETA в самоуправлении, в отличие от ранее установленных ограничений, запрещавших организацию азартных игр по всему городу, за исключением четырех- и пятизвездочных гостиниц, теперь в Риге планируется установить различные места и территории, на которых азартные игры будут запрещены. Правила разработаны на основе рекомендаций Конституционного суда и с учетом результатов общественного обсуждения, состоявшегося в феврале этого года.
В проекте правил предусмотрено, что азартные игры не будет разрешено организовывать в принадлежащей самоуправлению недвижимости, центрах микрорайонов, на территориях образовательных учреждений и на расстоянии до 300 метрах от них, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах и пассажирских портах и в 500 метрах от них, в 300 метрах от остановок общественного транспорта.
Кроме того, азартные игры нельзя будет организовывать на определенных территориальным планом Риги территориях жилой застройки частных домов, многоквартирных и многоэтажных домов и на расстоянии 300 метров от границ этих функциональных зон, а также на территории памятников культуры, в их защитных полосах и на установленных территориальным планом Риги территориях застройки.
В самоуправлении пояснили, что предусмотренные проектом правил ограничения не охватывают всю территорию самоуправления, а также не влияют на право коммерсантов открывать и/или расширять места организации азартных игр в четырех- и пятизвездочных гостиницах.
Предусмотренные ограничения обеспечат соразмерное сокращение широкой доступности и наглядности мест для азартных игр в городской среде, чем будет сокращен риск импульсивного вовлечения жителей в азартные игры, считают представители самоуправления.
Самоуправление подчеркивает, что выгоды от этих ограничений получит широкий круг общественности. Уменьшение рисков зависимости от азартных игр, содействие здоровью и благополучию, соображения социального бюджета и охраны культурно-исторического наследия очень существенны и влияют на каждого жителя самоуправления. Благо, получаемое обществом от установленных ограничений, превышает вред, причиняемый правам и законным интересам коммерсантов, занимающихся организацией азартных игр.
Самоуправление предусмотрело щадящий и разумный переходный период для применения новых ограничений - пять лет с момента принятия самоуправлением решения об отмене ранее выданных разрешений. Это означает, что ранее выданные самоуправлением разрешения на открытие казино, игорного зала, бинго-зала, места для приема ставок по тотализаторам или пари и организацию соответствующих азартных игр в конкретных помещениях утратят силу через пять лет.
Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркивает, что город без азартных игр - более безопасный город, поэтому последовательно самоуправление продвигает новый порядок, который сделает Ригу свободной от азартных игр.
"В основе нового порядка - точные критерии, определяющие, в каких местах в Риге не будет разрешено заниматься игорным бизнесом, и это будут места, где происходит постоянное и интенсивное движение населения", - отметил Кирсис.
Окончательное решение по проекту обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр в столице будет принято на заседании Рижской думы 26 марта.
Как сообщалось, Рижская дума еще шесть лет назад решила ликвидировать в столице 42 игорных зала, расположенных в историческом центре Риги и его защитной зоне. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей. Коммерсанты игорных залов подали в суд на самоуправление. Конституционный суд позднее признал соответствующими основному закону ограничения думы на оборудование игорных залов в историческом центре Риги. В конце 2023 года на Привокзальной площади был закрыт один из самых печально известных игорных залов в Риге, и сейчас в центре Риги закрыты все игорные залы за пределами четырех- и пятизвездочных отелей.
Чтобы закрыть игорные залы на остальной территории города, Рижское самоуправление предусмотрело такую возможность в новом территориальном плане, принятом в 2021 году. Вступление плана в силу временно приостановило Министерство охраны окружающей среды и регионального развития, но это решение позднее было отменено, и Рижская дума осенью 2023 года приняла решение об аннулировании 139 разрешений на места азартных игр в том числе за пределами центра города. Однако со стороны организаторов азартных игр вновь были поданы иски в Конституционный суд, который признал, что установленное на всей территории Риги ограничение на организацию азартных игр не соответствует Конституции.
В своем решении суд призвал самоуправление обосновать, что конкретные места или территории имеют специфические свойства, которые делают их непригодными для организации азартных игр, и теперь самоуправление разработало новый проект обязательных правил об ограничениях на организацию азартных игр в столице, установив обоснованные критерии, по которым оценивается территория города и определяются места и территории в Риге, на которых азартные игры не будут разрешены.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!