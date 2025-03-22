Самый важный критерий при выборе места жительства? Мнение латвийцев

Для 38% респондентов важна близость общественного транспорта, а для 32% - доступность различных услуг.

Кроме того, при выборе жилья люди оценивают его удаленность от места работы, регулярные расходы на содержание жилья и наличие зеленых зон поблизости.

Сравнительно небольшая часть населения (12%) считает важным фактором близость образовательных учреждений, а еще меньшая доля - расстояние от центра города.

Руководитель направления жилищного кредитования Luminor Bank Каспар Саусайс отмечает, что семьи с детьми при выборе жилья особенно ценят безопасность и окружающую среду. Семьи с детьми, чей средний доход составляет около 2500 евро, чаще всего предпочитают строить частные дома.

По данным банка, в прошлом году наиболее популярными регионами для сделок с частными домами (строительство или покупка) стали пригороды Риги (24%), в частности Ропажский, Олайнский и Марупский края.

Опрос также показал, что для молодежи и пожилых людей (42%), а также для жителей со средним уровнем дохода самым важным фактором при выборе жилья является близость общественного транспорта. Это особенно важно для рижан и одиноких жителей (49%).

В то же время доступность различных услуг является приоритетной для пенсионеров и семей с двумя детьми - около 43%.

Опрос Luminor Bank проведен в марте 2025 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvija, в нем приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет. Участники могли выбрать несколько вариантов ответа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!