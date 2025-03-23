Рижский порт работает с банкротящейся строительной фирмой, имеющей огромные долги

Теперь она называется Apex Building, а ее новым владельцем стал Денис Кикотс. Согласно данным Регистра предприятий, он проживает в окрестностях Даугавпилса. Кикотс ранее работал в компании DSM, которая, в свою очередь, была субподрядчиком на объектах ReRe Vide.

Служба государственных доходов (VID) допускает, что смена владельца может быть связана с желанием прежних владельцев защитить свою репутацию. Однако, если кто-то таким способом хочет избежать ответственности, это не сработает.

"Мне очень сложно комментировать или представить, почему в ситуации, когда компания уже столкнулась с трудностями - либо проходит процесс правовой защиты, либо банкротства - вдруг меняется владелец или должностное лицо. С государственной точки зрения рациональные причины трудно представить, ведь каждый отвечает за то, что он сделал. Если были какие-то недобросовестные действия, ответственность понесет именно тот, кто их совершил, независимо от его текущего статуса в компании", - пояснила Санта Гаранча, директор управления по содействию уплате налогов VID.

Задолженность по налогам ReRe Vide на данный момент достигла почти полумиллиона евро (487 894 евро). Когда компания только начала решать свои финансовые проблемы и подала заявление о правовой защите, никаких долгов у нее еще не было.

Бывший член правления ReRe Vide и ReRe Grupa Вячеслав Воропаев указал, что новый владелец заинтересовался компанией исключительно из-за бизнес возможностей.