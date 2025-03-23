В этом году три крупных строительных компании в Латвии оказались в затруднительном положении, объявив о начале процедуры правовой защиты. Среди них Velve, Skonto būve и BMGS. Одно из предприятий группы ReRe также пытался инициировать такую процедуру, но кредиторы не поверили в предложенный план спасения. В итоге суд признал фирму ReRe Vide неплатежеспособной. Однако компания быстро изменила название, владельцев и продолжает работать над проектами Рижского свободного порта, сообщает TV3 в программа Nekā personīga.
Рижский порт работает с банкротящейся строительной фирмой, имеющей огромные долги
После трагического обрушения магазина Maxima в Золитуде владельцы строительной компании Re&Re перевели свой бизнес на новое предприятие - ReRe Grupa.
Старый Re&Re когда-то имел годовой оборот в 100 миллионов евро, но теперь, согласно последнему отчету, он сократился до 1 миллиона евро.
В новом холдинге бизнес разделен по направлениям: строительство в одной компании, реставрация, строительство дорог, проектирование - в других.
Но дела идут не лучшим образом. ReRe Būve не смогла вовремя завершить строительство пожарного депо, и Государственное агентство обеспечения разорвало с ней контракт. Год назад обанкротилась проектная фирма ReRe Design&Build.
Инфраструктурная компания ReRe Vide пыталась запустить процесс правовой защиты, но банкротство стало неизбежным.
"Были кредиторы, которые добились того, что процесс правовой защиты не был объявлен и не был реализован. И тогда уже не осталось других вариантов, так как параллельно было подано заявление о банкротстве, и в итоге компания была признана неплатежеспособной", - сказала Ева Кибермане, администратор неплатежеспособности Apex Building (бывшей ReRe Vide).
Процесс банкротства компании ReRe Vide, участвовавшей в государственных ткндерах, был начат летом 2023 года. Через несколько месяцев фирма изменила владельца и название.
Теперь она называется Apex Building, а ее новым владельцем стал Денис Кикотс. Согласно данным Регистра предприятий, он проживает в окрестностях Даугавпилса. Кикотс ранее работал в компании DSM, которая, в свою очередь, была субподрядчиком на объектах ReRe Vide.
Служба государственных доходов (VID) допускает, что смена владельца может быть связана с желанием прежних владельцев защитить свою репутацию. Однако, если кто-то таким способом хочет избежать ответственности, это не сработает.
"Мне очень сложно комментировать или представить, почему в ситуации, когда компания уже столкнулась с трудностями - либо проходит процесс правовой защиты, либо банкротства - вдруг меняется владелец или должностное лицо. С государственной точки зрения рациональные причины трудно представить, ведь каждый отвечает за то, что он сделал. Если были какие-то недобросовестные действия, ответственность понесет именно тот, кто их совершил, независимо от его текущего статуса в компании", - пояснила Санта Гаранча, директор управления по содействию уплате налогов VID.
Задолженность по налогам ReRe Vide на данный момент достигла почти полумиллиона евро (487 894 евро). Когда компания только начала решать свои финансовые проблемы и подала заявление о правовой защите, никаких долгов у нее еще не было.
Бывший член правления ReRe Vide и ReRe Grupa Вячеслав Воропаев указал, что новый владелец заинтересовался компанией исключительно из-за бизнес возможностей.
"На тот момент, когда он присоединился, там было даже больше, чем один контракт. В общей сложности было два или три активных договора, потому что компания тогда еще не была объявлена неплатежеспособной. Она продолжала выполнять обязательства по контрактам", - сказал Вячеслав Воропаев, бывший руководитель SIA ReRe Vide (Apex Building):
Техника и транспортные средства, принадлежащие компании, были проданы в процессе банкротства.
Значительная часть из них досталась аффилированной компании DSM. Эта фирма продолжает работу над объектами, начатыми “ReRe Vide”.
Уже после начала процедуры банкротства она построила автодорогу на Кундзиньсала для дочернего предприятия Рижского свободного порта – LVR Flote. В прошлом году ReRe Vide должна была построить часть путепровода между Кундзиньсалой и улицей Твайка, который реализуется Рижской думой и Рижским свободным портом.
Срок выполнения продлили до лета, и, чтобы не потерять 4,5 миллиона евро европейского финансирования, порт не разорвал контракт.
"Что касается строительного контракта, SIA Apex Building предоставило Рижскому свободному порту обеспечение выполнения обязательств и другие предусмотренные договором гарантии", - пояснила Инга Шабовица, специалист по коммуникациям Рижского свободного порта.
В то же время администрация порта тщательно отслеживает и оценивает риски проекта, включая те, что связаны с процедурой банкротства SIA Apex Building.
Финансовые гарантии на выполнение работ на сумму почти 3 миллиона евро выдала логистическая компания Kreiss.
Уже после начала банкротства она получила в залог все активы ReRe Vide. Реальные работы по контракту выполнит DSM, который юридически будет субподрядчиком. DSM также получил гарантии от Kreiss, заложив строительные контракты на сумму 7 600 000 евро.
"Была найдена возможность через субподрядчиков, когда субподрядчики выполняют все эти работы, берут на себя гарантии и так далее. В итоге было принято решение продолжить хозяйственную деятельность в ограниченном объеме.
Считаю, что это весьма необычный случай, но Закон о неплатежеспособности, предусматривает возможность продолжения хозяйственной деятельности в полном или ограниченном объеме. В данном случае, когда были эти объекты, было решено продолжить деятельность именно для их завершения", - поделилась Ева Кибермане, администратор процедуры банкротства Apex Building.
Другие заказчики были менее уступчивыми. ReRe Vide было одним из двух проектировщиков 17 региональных остановок в проекте Rail Baltica. В прошлом году, из-за банкротства компании, Eiropas Dzelzceļa līnijas разорвало контракт, а комиссия Сейма по расследованию заключила, что европейские средства были потеряны.
Теперь масштаб Rail Baltica пришлось сократить, и остановки исключены из проекта. Проектировщики получили 425 600 евро, из которых 235 000 были возвращены.
ReRe Vide также выполняло работы в скандально известном проекте реконструкции улицы Гертрудес. Работы задерживались сначала из-за действий муниципалитета, а затем из-за подрядчика. В итоге ReRe Vide выплатило штраф в размере 37 000 евро, а Рижская дума удержала 115 000 евро, что составило 10% от стоимости завершенных работ.
Однако крупнейшим заказчиком компании в последние годы было предприятие Rīgas ūdens.
"Самый яркий момент был на объекте в Иманте, где подрядчик просто, можно сказать, взял и ушел, оставив нас на произвол судьбы. Мы почувствовали, что что-то не так, когда субподрядчики начали жаловаться, что им не платят. Хотя мы перечислили деньги ReRe Vide, они не расплатились со своими партнерами. В результате в один день субподрядчик просто собрал свои инструменты и ушел.
Поскольку они покинули проект, временные водопроводные линии остались, замерзли, их нужно было утеплять, люди остались без воды, были недовольны. Конечно, все обвиняли Rīgas ūdens. Мы вспоминаем это с ужасом", - сказал Сандрис Ванзович, руководитель отдела коммуникаций Rīgas ūdens.
Проект финансировался из европейских фондов, поэтому контракт разорвали в срочном порядке, чтобы уложиться в сроки. Стоимость проекта возросла, но завершить его удалось вовремя.
В разговоре с программой Nekā personīga бывший руководитель ReRe Vide Воропаев не согласился с версией Rīgas ūdens.
По его словам, задержки были вызваны самим заказчиком, который не обеспечил необходимые согласования, а платежей приходилось ждать целый год.
Из-за этого подрядчик оспорил разрыв контракта в суде. Руководство ReRe Grupa отказалось от интервью, заявив в письменном ответе, что ReRe Vide была продана в сентябре 2023 года, и поэтому они не могут комментировать процедуру банкротства.
Банкротящаяся компания осталась должна несколько миллионов евро. В очереди кредиторов приоритет отдан сотрудникам, которые не получили зарплаты, и Службе государственных доходов Латвии.
Если после завершения проекта в Кундзиньсале останутся средства, часть долгов смогут вернуть субподрядчики, поставщики и страховые компании. Однако коммерческий залог в пользу компании Kreiss делает ее обеспеченным кредитором, позволяя занять первое место в списке кредиторов.
Документы по процедуре банкротства показывают, что администратор потребовал долю ReRe Vide от прибыли, полученной на строительстве здания Латвийского университета. Проект продолжает реализовывать генподрядчик, основанный тремя компаниями группы ReRe, включая ReRe Vide.
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