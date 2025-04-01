Большинство нарушителей санкционного режима в Латвии - не местные предприниматели

По словам чиновника, Финансовая разведка не призывает латвийских предпринимателей полностью отказываться от экономического сотрудничества с государствами Центральной Азии, поскольку ни одна из сторон не находится в санкционных списках. Однако Ильенков признал, что имели место случаи, когда товары российского происхождения попадали на рынок Европейского союза, будучи представленными как продукция из Центральной Азии, а санкционные товары из ЕС оказывались в России через аналогичные схемы.

Ильенков также сообщил, что благодаря работе FID в Латвии на сегодняшний день заморожены 101 объект недвижимости, подпадающий под санкции. При этом недавно одного человека исключили из санкционных списков, в связи с чем один из ранее замороженных объектов пришлось исключить из перечня.

Что касается денежных средств, то в Латвии заморожено более 60 миллионов евро. Причем только за последнюю неделю эта сумма увеличилась примерно на 10 миллионов евро.

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