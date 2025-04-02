Депутат Ротбергс задекларировал долг в 1 цент

Депутат Сейма Угис Ротбергс ("Новое Единство") в прошлом году задолжал один цент, но получил доход в размере более 72 тысяч евро, свидетельствуют данные его декларации государственного должностного лица за 2024 год.
Ротбергс в прошлом году получил зарплату как депутат Сейма в размере 72 348 евро, а также 21 евро в виде процентов от банка Swedbank.
Помимо депутатской деятельности, Угис Ротбергс является председателем совета Всемирного фонда дикой природы, соучредителем и председателем ревизионной комиссии "Общества Мейеровица за прогрессивные перемены", а также заместителем председателя Рижского отделения партии "Единство".
У депутата есть квартира в Риге. Его безналичные сбережения составляют 24 248 евро и хранятся в Swedbank.
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