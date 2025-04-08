Производитель цукатов RicBerry признан банкротом

Администратором процесса неплатежеспособности назначена Марита Катая-Паэгле. Кредиторы могут предъявить свои требования до 8 мая 2025 года.

По данным портала Firmas.lv, в 2023 году оборот компании RicBerry составил 121 737 евро, а убытки - 55 304 евро.

Компания RicBerry была зарегистрирована в 2011 году. Ее уставный капитал составляет 2840 евро. Владельцами предприятия являются принадлежащая предпринимателю Бислану Абдулмуслимову и его семье компания AB Holding (50%), а также физические лица Раймонд Бренделис (25%) и Иева Вилюма (25%).