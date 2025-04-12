С аукциона продается квартира совладельца неплатежеспособного Baltic International Bank

Планируется провести аукцион для продажи еще одной квартиры, принадлежащей соучредителю неплатежеспособного Baltic International Bank Валерию Белоконю. Квартира находится в рижском районе Межапарк. Также планируется выставить на аукцион идеальные доли нежилых помещений, сообщает присяжный судебный пристав Сандра Рунделе в Latvijas vēstnesis.
Имущество будет выставлено на аукцион как единое целое: квартира общей площадью 139,2 квадратных метра с долей 1392/46347 в совместной собственности, а также 1/28 доля в нежилом помещении.
Начальная цена на аукционе составит 188 000 евро.
На имущество наложены два отягощения - на сумму 568 047,14 евро и на сумму 957 172,59 евро. В качестве кредитора по обоим отягощениям выступает Baltic International Bank.
Кроме того, установлен запрет на отчуждение, дарение, разделение или обременение имущества без письменного согласия Baltic International Bank.
После аукциона Валерий Белоконь не сохранит за собой никаких прав на это имущество.
Аукцион начался 10 апреля и завершится 10 мая в 13:00.
Ранее сообщалось, что в январе другая принадлежащая Белоконю квартира по тому же адресу была продана за 142 250 евро.
Напомним, что Экономический суд в конце марта 2023 года удовлетворил заявление Latvijas Banka о ликвидации Baltic International Bank. Банк был признан подлежащим ликвидации с 24 марта 2023 года, а ликвидатором назначен адвокат Олаф Церс.
Позже, решением Экономического суда от 24 января 2024 года, Baltic International Bank был объявлен неплатежеспособным. Администратором неплатежеспособности назначена Линда Сниега-Свилане.
Комиссию по рынку финансов и капитала (FKTK), которая с 2023 года присоединена к Latvijas Banka, 12 декабря 2022 года признала Baltic International Bank финансовым учреждением, оказавшимся или, вероятно, окажущимся в финансовых трудностях, и решила не проводить его санацию.
По словам FKTK, стратегия деятельности банка не соответствовала его возможностям и не была реалистичной, из-за чего банк долгое время не обеспечивал прибыльную бизнес-модель.
Также были выявлены серьезные недостатки внутреннего управления, включая нарушения в сфере предотвращения легализации преступных средств и финансирования терроризма.
В 2022 году Baltic International Bank, по неаудированным данным, понес убытки в размере 26,773 млн евро, что в 5,3 раза больше, чем в 2021 году. Активы банка на 31 декабря 2022 года составили 139,051 млн евро, что на 33,8% или 71,12 млн евро меньше, чем в конце 2021 года.
Крупнейшими акционерами банка являются Валерий Белоконь (38,13%) и Вилорий Белоконь (21,3%).
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