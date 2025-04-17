Министр: у 75% жителей расходы на лекарства снизились в среднем на 13 евро

За последние три месяца у 75% жителей Латвии расходы на лекарства снизились в среднем на 13 евро, сообщил в четверг, 17 апреля, на пресс-конференции министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Он пояснил, что после внедрения реформы фармацевтического рынка значительно снизились цены на те медикаменты, которые стоили дороже 30 евро. По оценкам Министерства здравоохранения, их стоимость уменьшилась на 30–50%.
По словам Абу Мери, есть лекарства, цена которых упала даже на 55%. Он отметил, что около 10% жителей Латвии используют медикаменты стоимостью до 5 евро. В этой категории цена увеличилась примерно на 1,10 евроцента.
"Считаю, что реформа успешна, однако хотелось бы, чтобы как можно больше жителей Латвии почувствовали снижение цен на медикаменты", - заявил министр.
Минздрав намерен работать над тем, чтобы сделать дешевле и те лекарства, которые стоят до 5 евро.
Абу Мери не смог пообещать, что они будут стоить столько же, как в прошлом году, но подчеркнул необходимость добиться снижения цен. По его словам, если человек принимает три или четыре таких препарата, то в месяц он переплачивает на 3-4 евро больше.
"Это недопустимо. Есть пенсионеры с ограниченными средствами, и нужно придумать, как снизить цены на медикаменты до 5 евро", - подчеркнул он.
С внедрением реформы жители должны платить 75 центов за услугу фармацевта. Абу Мери пояснил, что со временем планируется расширить спектр фармацевтических услуг: сейчас плата взимается за консультации по приему медикаментов, возможным побочным эффектам и совместимости с другими препаратами.
Министр напомнил, что врачи могут выписывать рецепт на три месяца, и в таком случае плату за услугу фармацевта нужно будет вносить только один раз за этот период. Также он сообщил, что планируется пересмотреть цены на лекарства до 5 евро, возможно, введя ценовые потолки.
Министр также рассказал, что с момента вступления реформы в силу были выявлены нарушения. Например, одна из оптовых фармацевтических компаний пыталась искусственно создать дефицит медикаментов.
Абу Мери подчеркнул, что если лекарство есть на складе, оно должно быть доступно и в аптеках. По его словам, необходимо ужесточить санкции и предусмотреть возможность отзыва лицензии, если будет доказано, что компания искусственно создала дефицит медикаментов.
Как сообщило Минздраву агентство LETA, в январе 2025 года одна из аптек попыталась заказать три упаковки компенсируемого препарата у оптового поставщика в соответствии с нормативными актами - через электронную почту.
Однако поставщик потребовал дополнительно заказать 17 упаковок рецептурных препаратов или объединить заказ с безрецептурными средствами. Поскольку аптека не нуждалась в других препаратах от этого поставщика, нужный медикамент ей не доставили. За создание искусственного дефицита Латвийская инспекция здравоохранения оштрафовала компанию на 5000 евро.
По статистике, цены 93% рецептурных препаратов остались на уровне прошлого года или снизились. Благодаря сниженным наценкам со стороны оптовиков и аптек, в итоге жители платят меньше, чем в прошлом году, подчеркнуло министерство.
Также министерство заявило, что после внедрения новой модели ценообразования ситуация с доступностью медикаментов в стране не изменилась. По словам директора Фармацевтического департамента Минздрава Инессы Каупере, 98% зарегистрированных в Латвии медикаментов доступны, и лишь у 2% случаются периодические перебои.
Государственное агентство лекарств регулярно контролирует рынок и реагирует на сообщения о недоступных препаратах. Из 83 заявлений, поступивших в этом году до конца марта, 69% оказались необоснованными - препараты оказались в наличии у оптовиков или в аптеках.
Как сообщалось ранее, с 1 января в Латвии вступила в силу новая модель формирования цен на лекарства, цель которой - обеспечить равномерный, эффективный и устойчивый механизм ценообразования.
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