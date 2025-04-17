Министр: у 75% жителей расходы на лекарства снизились в среднем на 13 евро

С внедрением реформы жители должны платить 75 центов за услугу фармацевта. Абу Мери пояснил, что со временем планируется расширить спектр фармацевтических услуг: сейчас плата взимается за консультации по приему медикаментов, возможным побочным эффектам и совместимости с другими препаратами.

Министр напомнил, что врачи могут выписывать рецепт на три месяца, и в таком случае плату за услугу фармацевта нужно будет вносить только один раз за этот период. Также он сообщил, что планируется пересмотреть цены на лекарства до 5 евро, возможно, введя ценовые потолки.

Министр также рассказал, что с момента вступления реформы в силу были выявлены нарушения. Например, одна из оптовых фармацевтических компаний пыталась искусственно создать дефицит медикаментов.

Абу Мери подчеркнул, что если лекарство есть на складе, оно должно быть доступно и в аптеках. По его словам, необходимо ужесточить санкции и предусмотреть возможность отзыва лицензии, если будет доказано, что компания искусственно создала дефицит медикаментов.

Как сообщило Минздраву агентство LETA, в январе 2025 года одна из аптек попыталась заказать три упаковки компенсируемого препарата у оптового поставщика в соответствии с нормативными актами - через электронную почту.