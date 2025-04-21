CPC дало компании Star Stable Entertainment месяц на предоставление письменного ответа и предложений по устранению указанных проблем. Организация подчеркивает, что онлайн-игры и связанные с ними коммерческие практики должны быть ориентированы на интересы детей и не должны использовать их наивность в целях прибыли.

PTAC обращает внимание родителей на опубликованные CPC основные принципы, которые помогут ребенку не попасть в "виртуальную ловушку".

В частности, в играх должны быть четко указаны цены на виртуальные предметы и соответствующая информация. Родителям рекомендуется проверять, нет ли в игре скрытых призывов к покупкам, а также - есть ли возможность отказаться от покупки и не используются ли в игре манипулятивные методы.

Эти рекомендации основаны на действующем законодательстве ЕС о защите прав потребителей и применимы ко всем цифровым услугам, включая видеоигры.

Также PTAC сообщает, что Европейская организация потребителей (BEUC) проведет семинар, чтобы способствовать созданию более безопасной и прозрачной онлайн-среды в видеоиграх. Разработчиков и распространителей игр в ЕС пригласят предложить конкретные шаги по сокращению недобросовестной коммерческой практики в виртуальной среде.