Центр по защите прав потребителей (PTAC) призывает родителей защищать себя и детей от недобросовестной коммерческой практики в видеоиграх
PTAC сообщает, что Европейская комиссия и органы защиты прав потребителей стран ЕС предпринимают меры по защите детей от вводящей в заблуждение коммерческой практики в видеоиграх.
В частности, Европейская сеть сотрудничества в области защиты прав потребителей (CPC) начала разбирательство в отношении компании Star Stable Entertainment из-за нарушений в виртуальной среде видеоигры Star Stable Online, где применялась недобросовестная коммерческая практика.
Основанием послужила жалоба Шведской ассоциации потребителей, после чего CPC потребовала от компании разъяснений по поводу методов продажи виртуальной валюты, с которыми сталкиваются игроки - преимущественно дети.
CPC установила, что разработчики и распространители видеоигр нарушают законодательство ЕС о защите прав потребителей.
В частности, реклама видеоигры побуждает детей совершать покупки или уговаривать родителей приобрести внутриигровую валюту или предметы. Используются психологические приtмы давления, такие как лозунги "предложение ограничено по времени", заставляющие детей торопиться с покупкой. Также информация о покупке и использовании виртуальной валюты изложена неясно и может быть непонятна детям.
Кроме того, инфлюенсеры, продвигающие игру, прибегают к маркетинговым уловкам, чтобы побудить детей к покупкам.
CPC дало компании Star Stable Entertainment месяц на предоставление письменного ответа и предложений по устранению указанных проблем. Организация подчеркивает, что онлайн-игры и связанные с ними коммерческие практики должны быть ориентированы на интересы детей и не должны использовать их наивность в целях прибыли.
PTAC обращает внимание родителей на опубликованные CPC основные принципы, которые помогут ребенку не попасть в "виртуальную ловушку".
В частности, в играх должны быть четко указаны цены на виртуальные предметы и соответствующая информация. Родителям рекомендуется проверять, нет ли в игре скрытых призывов к покупкам, а также - есть ли возможность отказаться от покупки и не используются ли в игре манипулятивные методы.
Эти рекомендации основаны на действующем законодательстве ЕС о защите прав потребителей и применимы ко всем цифровым услугам, включая видеоигры.
Также PTAC сообщает, что Европейская организация потребителей (BEUC) проведет семинар, чтобы способствовать созданию более безопасной и прозрачной онлайн-среды в видеоиграх. Разработчиков и распространителей игр в ЕС пригласят предложить конкретные шаги по сокращению недобросовестной коммерческой практики в виртуальной среде.
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