В Латвии немного снизились общие налоговые задолженности

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили на 1 апреля 345,466 млн евро (-2%), задолженности перед бюджетами самоуправлений - 300,132 млн евро (-3,1%), задолженности по взносам социального страхования - 193,479 млн евро (-3,3%).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 61,6% общей суммы, или 517,054 млн евро.

Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 1,282 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию признаны долги в размере 515,772 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 222,517 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 293,254 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 апреля была предоставлена по задолженностям на сумму 116,641 млн евро, что на 20% больше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, составляла 205,382 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2025 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 844,276 млн евро.