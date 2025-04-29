Траты партий на агитацию перед выборами превысили миллион евро

KNAB собрало информацию о задекларированных политическими организациями расходах, которые они планируют потратить на предвыборную агитацию перед предстоящими 7 июня выборами самоуправлений.

В период предвыборной агитации для всех политических партий и их объединений установлен лимит финансовых средств, которые они могут расходовать на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия и дарения. Лимиты расходов не распространяются на расходы на изготовление рекламы или планирование кампании.

KNAB поясняет, что в расходы на предвыборную агитацию включаются как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты. Если партия или объединение партий баллотируется на всей территории Латвии, то максимальный объем расходов на предвыборную агитацию составляет 869 640 евро.

Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, для предвыборной агитации за или против политических сил и кандидатов в депутаты могут использовать средства, не превышающие 15 минимальных месячных зарплат, то есть 11 100 евро. Для этих лиц ограничения на агитацию распространяются на размещение рекламы, благотворительность, спонсорство, пособия, дарения, а также почтовые услуги.

KNAB напоминает, что в период предвыборной агитации поставщики рекламных услуг и агитаторы обязаны информировать бюро обо всех заключенных рекламных договорах. Информация о каждом заключенном договоре должна быть предоставлена KNAB в течение трех дней после его заключения.