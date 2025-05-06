Опрос: 45% жителей не знают о негативном влиянии hotspot на работу телефона

"Функция мобильной точки доступа может пригодиться в экстренных случаях, когда необходимо временно подключить какое-либо устройство к интернету, а под рукой есть только телефон. Однако при регулярном или длительном использовании эта функция может вызывать чрезмерную нагрузку на устройство. Телефон начинает перегреваться, аккумулятор быстрее разряжается, а интернет-соединение становится нестабильным, так как телефон принимает сигнал хуже, чем роутер, который специально предназначен именно для такого использования. Мы также наблюдаем, что пользователи нередко используют мобильную точку доступа дома - для просмотра телевизора или работы на удалёнке, хотя телефон не рассчитан для постоянной работы в таком режиме. Следует учитывать, что устройство подвергается лишней нагрузке, что в долгосрочной перспективе может сократить срок службы смартфона и ухудшить пользовательский опыт", - поясняет Р. Эзергайлис.

Результаты опроса также подтверждают, что пользователи, которые используют телефон как устройство для раздачи мобильного интернета, часто сталкиваются с различными техническими проблемами. Чаще всего упоминается быстрая разрядка аккумулятора - на это указали 35% респондентов. В 20% случаев участники опроса отметили, что телефон перегревается и начинает работать медленнее. Столько же - 20% - не заметили никаких проблем, тогда как в 13% случаев упоминалось нестабильное или медленное интернет-соединение. В 32% случаев респонденты признали, что особо не обращали внимания на то, возникали ли какие-либо проблемы при использовании телефона в качестве точки доступа.