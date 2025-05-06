Опрос: 45% жителей не знают о негативном влиянии hotspot на работу телефона

Почти половина или, 45%, жителей Латвии не знают, как совместное использование мобильного интернета (hotspot, или мобильная точка доступа) влияет на аккумулятор телефона и его работу в долгосрочной перспективе. При этом каждый четвёртый респондент (26%) использует эту функцию как минимум несколько раз в неделю. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого поставщиком электронной связи и ИКТ-услуг Bite Latvija.
Как отмечает Райвис Эзергайлис, руководитель команды технической поддержки Bite Latvija, несмотря на то, что мобильная точка доступа - это удобная функция для краткосрочного подключения к интернету, например, в дороге или в местах, где нет Wi-Fi, её регулярное и длительное использование может серьёзно повлиять как на работу телефона, так и на качество интернет-соединения.
В целом 55% респондентов используют мобильную точку доступа редко или никогда. В то же время 17% участников опроса указали, что включают функцию несколько раз в месяц, 16% используют её ежедневно, а 10% - несколько раз в неделю. Небольшая часть респондентов (2%) отметила, что у них нет смартфона, поэтому им данная функция недоступна.
Кроме того, результаты опроса показывают, что 45% респондентов не осведомлены или не задумывались о том, как использование мобильной точки доступа может повлиять на аккумулятор их телефона и общую производительность устройства. Лишь 24% опрошенных осознают эти риски и понимают, как использование данной функции влияет на работу устройства. Еще 19% респондентов слышали об этом, но признают, что обладают лишь частичной информацией, тогда как 12% опрошенных указали, что для них не имеет значения, как использование мобильной точки доступа сказывается на их телефоне.
"Функция мобильной точки доступа может пригодиться в экстренных случаях, когда необходимо временно подключить какое-либо устройство к интернету, а под рукой есть только телефон. Однако при регулярном или длительном использовании эта функция может вызывать чрезмерную нагрузку на устройство. Телефон начинает перегреваться, аккумулятор быстрее разряжается, а интернет-соединение становится нестабильным, так как телефон принимает сигнал хуже, чем роутер, который специально предназначен именно для такого использования. Мы также наблюдаем, что пользователи нередко используют мобильную точку доступа дома - для просмотра телевизора или работы на удалёнке, хотя телефон не рассчитан для постоянной работы в таком режиме. Следует учитывать, что устройство подвергается лишней нагрузке, что в долгосрочной перспективе может сократить срок службы смартфона и ухудшить пользовательский опыт", - поясняет Р. Эзергайлис.
Результаты опроса также подтверждают, что пользователи, которые используют телефон как устройство для раздачи мобильного интернета, часто сталкиваются с различными техническими проблемами. Чаще всего упоминается быстрая разрядка аккумулятора - на это указали 35% респондентов. В 20% случаев участники опроса отметили, что телефон перегревается и начинает работать медленнее. Столько же - 20% - не заметили никаких проблем, тогда как в 13% случаев упоминалось нестабильное или медленное интернет-соединение. В 32% случаев респонденты признали, что особо не обращали внимания на то, возникали ли какие-либо проблемы при использовании телефона в качестве точки доступа.
"Чтобы обеспечить стабильное и качественное подключение к интернету, лучше всего использовать роутеры. Сейчас доступны компактные, удобные для переноски роутеры, которые легко поместить в сумку и использовать в ситуациях, когда требуется быстрое подключение к интернету в местах, где нет Wi-Fi, не перегружая при этом свой телефон. Однако, говоря о повседневном использовании роутера дома, важно также следить за техническим состоянием устройства, будь то роутер для помещений или наружного использования. Современные роутеры, оснащённые новейшими технологиями, такими как Wi-Fi 6, значительно улучшают стабильность соединения и доступную скорость, особенно для устройств с высоким потреблением данных, таких как телевизоры, компьютеры, планшеты и смартфоны. Часто оказывается, что именно устаревший роутер является причиной проблем с интернет-соединением", – добавляет Р. Эзергайлис.