Минфин: налоговые поступления могут отстать от плана

Она отметила, что наибольший риск невыполнения плана - по налогам на потребление. В то же время в первом квартале план налоговых поступлений в совокупный бюджет, без учета остатка на едином налоговом счете, был перевыполнен на 54,4 млн евро, или на 1,6%.

План поступлений по налогам на рабочую силу и налогу на прибыль предприятий выполняется хорошо, однако, по словам представителя Минфина, есть проблемы с налогом на добавленную стоимость и акцизами.

Прогноз о невыполнении плана налоговых поступлений на 154 млн евро основан на пересмотренных мартовских прогнозах, и в настоящее время нет сигналов, что налоговые поступления могут измениться.

В то же время Минфин продолжит оценивать ситуацию, и в августе ожидаются новые макроэкономические прогнозы.

Как сообщалось, в первом квартале этого года поступления в консолидированный совокупный бюджет составили 4,054 млрд евро, расходы - 4,575 млрд евро, образовав дефицит в размере 521,2 млн евро.

В первом квартале прошлого года в бюджете был профицит в размере 41,6 млн евро.