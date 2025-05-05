Как новые тарифы Трампа отразятся на латвийской киноиндустрии

По её словам, в настоящее время в США демонстрируется анимационный фильм «Straume». Несколько лет назад в США также показывался фильм «Мой проект брака» (2022), однако в этом случае одним из сопродюсеров выступала американская киностудия.

Матиса допустила, что, возможно, пошлины не будут распространяться на совместные кинопроекты.

Она также отметила, что условия распространения фильмов в случае введения таких тарифов относятся к коммерческой деятельности, которой занимаются продюсеры, имеющие договоры с дистрибьюторами. NKC в этом участия не принимает.

Однако отдельно стоит вопрос отправки фильмов на фестивали - в этом направлении NKC активно сотрудничает с США, но пока неизвестно, как введение пошлин может повлиять именно на это направление, признала Матиса.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что он издаст указ о введении пошлин в размере 100% на все фильмы, снятые за пределами США, заявив, что Голливуд был опустошен тенденцией к тому, что американские кинематографисты и студии работают за границей.

"Я уполномочиваю Министерство торговли и Торговое представительство США немедленно начать процесс введения 100-процентной пошлины на все фильмы иностранного производства, импортируемые в нашу страну", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстро. Другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии из Соединенных Штатов", - написал Трамп.