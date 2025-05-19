Инфографика Уровень фактической безработицы в Латвии снизился

По сравнению с апрелем 2024 года уровень безработицы в Латвии вырос на 0,8 процентного пункта.

Среди женщин уровень безработицы за месяц снизился на 0,3 процентных пункта до 7,2 %, а среди мужчин - на 0,4 процентных пункта до 8,6 %.

В апреле в Латвии насчитывалось 75 200 безработных, что на 3 000 меньше, чем в марте, и на 7 800 больше, чем в апреле 2024 года. За месяц число безработных мужчин сократилось на 1 700 до 40 800, а число безработных женщин - на 1 300 до 34 300.

Уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, составил в конце апреля 5,1%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в конце марта. По сравнению с апрелем 2024 года уровень безработицы снизился на 0,3 процентных пункта.