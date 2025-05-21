Цена Bitcoin побила новый рекорд

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты поднялась до 109 499,76 доллара США, превысив предыдущий рекорд, установленный 20 января - в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Перед инаугурацией Трампа 20 января стоимость Bitcoin на короткое время достигла отметки в 109 241 доллар.