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Цена Bitcoin побила новый рекорд

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Фото: PV productions/Shutterstock

Курс криптовалюты Bitcoin в среду, 21 мая, установил новый рекорд на фоне растущего оптимизма по поводу отношения США к криптовалютам.

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты поднялась до 109 499,76 доллара США, превысив предыдущий рекорд, установленный 20 января - в день инаугурации президента США Дональда Трампа.

Перед инаугурацией Трампа 20 января стоимость Bitcoin на короткое время достигла отметки в 109 241 доллар.

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